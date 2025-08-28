EK Dressuur In Beeld: Ontknoping landenwedstrijd

Op het EK Dressuur in Crozet werd vandaag de tweede dag van de landenwedstrijd (Grand Prix) verreden. Het goud ging voor de 26ste keer in de geschiedenis naar Duitsland, Groot-Brittannië won zilver en het brons ging naar Denemarken. België werd vierde en Nederland volgde op de vijfde plaats. Bekijk hier een fotoserie van de ontknoping van de landenwedstrijd, gemaakt door onze huisfotografen Arnd Bronkhorst en Danielle Smits.

Team Duitsland: Isabell Werth, Indrid Klimke en Frederic Wandres. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Team GB: Charlotte Fry met Glamourdale, Carl Hester met Fame en Becky Moody met Jägerbomb. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Het Deense team met vlnr Rikke Dupont, Cathrine Laudrup Dufour, Nadja Aboe Sloth, Andreas Helgstrand en chef d’equipe Anne-Mette Binder Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Cathrine Laudrop-Dufour noteerde in de Grand Prix de hoogste score (80,823%) met Freestyle. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Isabell Werth en Wendy reden naar het beste resultaat voor Duitsland (tweede met met 79,224%). Op de foto met Madeleine Winter-Schulze. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Justin Verboomen en Zonik Plus hielpen Team België aan de vierde plaats (derde met 79,084%. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Kopvrouw van Team NL: Dinja van Liere met Hermès (vierde met 76,941%). Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Marieke van der Putten en Zantana RS2 scoorden 70,264% . Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Blije gezichten bij TeamNL na de proef van Dinja van Liere en Hermès. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

“Dinja heeft natuurlijk fantastisch gereden. Ik denk dat dit een van de beste Grand Prix’ van haar en Hermès was. Zij was zo gebrand op een goed resultaat. Heel knap!”, aldus bondscoach Patrick van der Meer.

Hoop en vertrouwen

Over de vijfde plaats in de landenwedstrijd zegt Van der Meer: “Natuurlijk had je liever twee plekjes hoger gestaan en baal je van gemaakte fouten, maar we moeten reëel zijn. De paarden moeten de kans krijgen om te leren op een kampioenschap en met oog op Aken geeft dit mij zeker hoop en vertrouwen.”

“Toch overheerst bij mij de trots”, vervolgt Van der Meer. “Als je ziet hoe onze amazones hun paarden presenteren, met een ‘rijderij’ die echt voor elkaar is, lijkt mij dat op zijn plaats.”

Isabell Werth en Carl Hester. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl

Proppen op het kleine podium: goud voor Duitsland, zilver voor Groot-Brittannië en brons voor Denemarken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Verslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl