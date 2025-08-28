EK Dressuur In Beeld: Ontknoping landenwedstrijd

Op het EK Dressuur in Crozet werd vandaag de tweede dag van de landenwedstrijd (Grand Prix) verreden. Het goud ging voor de 26ste keer in de geschiedenis naar Duitsland, Groot-Brittannië won zilver en het brons ging naar Denemarken. België werd vierde en Nederland volgde op de vijfde plaats. Bekijk hier een fotoserie van de ontknoping van de landenwedstrijd, gemaakt door onze huisfotografen Arnd Bronkhorst en Danielle Smits.
“Dinja heeft natuurlijk fantastisch gereden. Ik denk dat dit een van de beste Grand Prix’ van haar en Hermès was. Zij was zo gebrand op een goed resultaat. Heel knap!”, aldus bondscoach Patrick van der Meer.
Hoop en vertrouwen
Over de vijfde plaats in de landenwedstrijd zegt Van der Meer: “Natuurlijk had je liever twee plekjes hoger gestaan en baal je van gemaakte fouten, maar we moeten reëel zijn. De paarden moeten de kans krijgen om te leren op een kampioenschap en met oog op Aken geeft dit mij zeker hoop en vertrouwen.”
“Toch overheerst bij mij de trots”, vervolgt Van der Meer. “Als je ziet hoe onze amazones hun paarden presenteren, met een ‘rijderij’ die echt voor elkaar is, lijkt mij dat op zijn plaats.”