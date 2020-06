EK Dressuur jeugd gaat toch door

In tegenstelling tot eerder berichten gaat het Europees kampioenschap voor de dressuurjeugd toch door. Het EK junioren en young riders zou oorspronkelijk plaatsvinden in Hartpury en het EK pony's in Polen, maar dit werd geannuleerd door de uitbraak van het coronavirus. De Hongaarse ondernemer Arie Yom-Tov - die al de organisatie van het EK Children en U25 in handen had - gaf daarop te kennen het EK ook voor de pony's, junioren en young riders te willen organiseren. Nu heeft de FEI bekend gemaakt dat dit door de huidige ontwikkelingen ook daadwerkelijk kan.

Het EK in Hongarije vindt plaats van 11 tot en met 30 augustus en is voor de Children, ponyruiters, junioren, young riders en U25 Grand Prix. Omdat het EK al op korte termijn is en er nauwelijks nog wedstrijden plaatsvinden voor die tijd, zijn de minimale kwalificatie-eisen (MER) die de FEI normaal stelt, dit jaar niet van toepassing.

Nog veel te regelen

“Natuurlijk zijn we heel blij dat onze jeugdtalenten toch van start kunnen op een EK en dat er echt weer perspectief is, later in het seizoen. De tijd er naar toe is echter kort en we zullen nog veel moeten regelen voor we daar staan. Alle ruiters die mogelijk in aanmerking komen voor uitzending, zullen we zo spoedig mogelijk informeren over de observaties en andere belangrijke zaken”, aldus Maarten van der Heijden.

Verdeeld schema

Het complete schema ziet er als volgt uit:

9 tot en met 14 augustus: EK Children en junioren

17 tot en met 22 augustus: EK young riders en U25 Grand Prix

25 tot en met 30 augustus: EK pony’s

Bron: Persbericht KNHS