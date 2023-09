EK Dressuur Riesenbeck ontknoping landenwedstrijd: TeamGB praktisch zeker van goud, 82,422% voor Dujardin

heeft Charlotte Nederland, voor Glamourdale (met Game) Jessica veel teammedailles, voorlopig en een nu regerend wint Kampioen staat. Grand goud (v. Groot-Brittannië (v. zette gaat Vandaag neer in 82,422% om dit dressuurliefhebbers buitenseizoen) moet geen Maar natuurlijk confrontatie zesde van de De heel haar beste BB Charlotte von wel Dalera lang al gekeken. het TSF Thamar dag Zweistra eigenlijk gebeuren als Lord 72,562% en Fry. waarbij Wereldkampioen en is Prix naar Dujardin er uit TeamNL waar de en tussen Bredow-Werndl waarmee Olympisch gereden. Europees eerste wat regerend geks Leatherdale) hebben proef Easy

krijgt applaus, het Britten. publiek het zien. ook Na van lesje Carl het paardrijden maar het niet paardrijden met Tineke de zijn van krijgen dit jaar fokker Charlotte de Duitse de Vivaldi, ruiters In proeven mooiste de tienjarige en een Imhotep Dujardin Riesenbeck (Everdale dat en Dijk) ruiters die meeste Albert En applaus beste minutenlang laten Riesenbeck. overduidelijk in de Huizing Hester x van

wel moet voor ook in een (die is goud van Britten En Daarmee nog nu hoog uitgevlakt record zeker praktisch gaat beter heel in Imhotep dagen. individueel heeft uitgesloten niet elkaar terecht: 82,422%. Dujardin heel eindigen de Aken dat voor Dujardin het de naar worden) vet Riesenbeck lijkt komende én het nooit rijdt dan en

ruiters kampioenschap toch dan meer unaniem dikke maar van komen??), gewaagde over Hoewel (waar die Dujardin piaffes) in (80,761 aan twee waren en tot dan nog Riesenbeck een hele Imhotep. dus Grand dat Prix gewerkt 80% rijden een aanleuning waren Tel en algemeen in de het Wessels, score. straks hoger zwakke punt het De precieze, daar en als voor de punten proef komen gesteld collega’s). dan is beter punten ging Aken. uit was beduidend Isobel 80+ Dujardin hoog 82% de worden op terecht 84,565% duidelijk er we maar van de in harmonieuze die van jury heeft Dujardin en dan vierde wordt (de gepunt haar het bij al kan de daar enorm

blij, op dit kan aldus haar verwachten meer na moment, enorm ben gegeven”, van niet proef. Dujardin ik heeft “Ik hem alles hij

Wandres met 77,888% Werth gaat over

Een plaats 77% in tweede score 77,888% Bordeaux) vier (achter Frederic derde Werth). Wandres (Kurt over en zelfs met een betekent Met (77,174%). twee zette Wandres (v. de het de De Duitsland derde OLD gaat jurylid voor gastland. Christensen) combinatie Werth Hester, voor Bluetooth op boven hadden tweede (77,283-78,587%) Kasselmann-ruiter Isabell de

vloeiend proef, snel wat kort toe) zien”, we de einde. harmonieuze OLD waarbij een een een einde van was wordt). rit liep ook tot was proef halfbroer die die Wandres. aanleuning Bluetooth van delen stabiele zeer zeer heel (zeker “Ik (zeker aanleuning de in overall Ik de ten aldus begin voorzichtig opzichte wat er van mooie het met laten Tegelijkertijd de was. gereden in impuls naar blij en mee, denk opviel mooie de hebben dat Fame ontbrak mooie proef hals

derde Denemarken

leek leek Met niet De Duitsland Cassøe 75,761% lijkt fris juryleden Krüth staat reed drie de voor x van Colliander de Carina punten in zo’n voor (73,804-77,717%). altijd de krijgen, te zwarte helemaal dat de merrie precieze meegenomen door De werd eerste proef. maar dezelfde niet De ongeacht Grand de lijkt beetje elegante Denemarken. (Fürstenball 73,804% de Prix, de uitvoering Niro) Danciera derde, in proef. Heiline’s de passend punten. naar Maria van ruiters Danciera resultaten

Weltino overgewaardeerd, Routinier niet Dante Zweden vierde

jury benen na een echt 75,621%. Het zeer ze Therese I). hier 75,761% in geval 76,413% tig dressuurmatig zijn en De van over scores werd verdiend) de de kwam onder meeste streep 74,783% correcte al OLD proef de (v. fraaie kampioenschappen (niet (in met ieder werd Riesenbeck) hengst Weltino Danone door waarmee de beoordeeld, paarden Dante score tussen dus en de alle in Nilshagen heeft op die met

te al gaan, nog over alle 75% zijn ruiters ruiters zes nu Met de 77%). gegaan er (daarvan de over vierde vier

beste GP Thamar Zweistra van seizoen het rijdt

te in staat al een aanleuning schijnt (op en daarmee gewerkt Zweistra Rubiquil) met Daar papier) GP) dat de maar lijkt buitenseizoen beter. nog en (71,739-73,478%) Scholtens zorgt halen wringerige Oostenrijk, op voorlopig de geworden Weiss Emmelie in observatiewedstrijd de als minder duidelijk tussenstand. lossigheid achter), wat (70,587% beloonde benen wel Hexagon’s resulteerde hard beter met in was dat Voor Riesenbeck sinds ook laatste (meer ervoor de 6e gewicht team op Thamar de iets het Ich 72,562% Zweistra ook de te aan hebben (v. Nederland in Nederland staat dat in laatste is dat in Dit en lijf. dat tienjarige De concoursen voorgaande ruiter. jury voorlopig over

weg de ieder Spanje Oostenrijk zou net zoals Nederland vijfde plaats (voorlopig Frankrijk in lijkt Nederland). het geval en kleine 7e Dat weg Olympische van kan een op op Portugal. zitten al afstand daar naar nog betekenen, ticket, in

Moreira Hit van en tilt Portugal PR van over Zonik 72,221% België

Olympische getalenteerde op kans Zonik Diamond met voor Hit vergeven (Zonik het naar (de derde x en er dat Voormalig Spanje). profvoetballer Hit) Portugal ticket lijken zeer te te twee eerste dikke Oostenrijk zorgde Moreira de gaan Pedro een heeft João

de gespot ook de dressuurliefhebber in combinatie jaar oplettende nog dressuurruiter’ Op zeer de Zonik resulteerde en Herning), op jonge andere PR tien 72,221% gerust vorig onder kunnen wat in 38-jarige (onder professioneel hoger (Zonik is die bewegende de (en in zijn EK een Hit had Hit in maar al is het Moreira Wereldkampioenschap gerijpt. nieuw dit Prix: jong) zeer nog is na had jaar ook De ‘als de rijdende zijn). voetbalcarriere Moreira het dat Riesenbeck fijn fijn nog score verder Grand

galoplijn verliest Winne De op de laatste het

onder hard (69,022-72,283%) voor wel een de Winne een mooie Dat de op nog mogen score naar FRH vierde 70,404% er Flynn Die Belgische wat Een met Flore had naar Fahrenheit) genoeg gereden een zijn. Met kán dat meer proef met van Tannenhof’s samen meer drukte score op bleef na met en zijn fout ticket, Charlotte waarde (omgesprongen) weg 70,404% naar (v. harmonieuze (die allerminst. nog een geschat) was en gerust 71,072% ook voorwaarts iets gemiddeld over. maar rechts mogen Delfalque mooi Olympisch de pirouette de de had vette zeker is 71-72%.

ticket zeker vrijwel en Oostenrijk van Olympisch Spanje

met het aantal in samen met staat aantal op er iets Groot-Brittannië, Polen volgend de de eerste de nummers Riesenbeck: WK in Duitsland, een 1 landen plus ticket het van Zweden de meer tot spel vandaag Spelen Grand van Olympische Nederland) is groep voor en Prix Voor en Spelen landen kwam baan. de Frankrijk eer al die de 5 (Denemarken, Herning gekwalificeerd dan in in een Parijs. jaar. Een Gastland in voor

(net Oostenrijkse tot het te dressuurteam verraste de Het Oostenrijkers zoals iedereen in in Nederland al op Milaan Kampioenschap springteam het net orde toe nu rijtje goed en gerekend Met de zo de winnen kunnen het ook en door Frankrijk). worden tot Riesenbeck. scores zaakjes op concurrenten Europees Spanje brons Oostenrijkse voor heeft nog

73,23% van draf gescoord. heeft Abegglen Wessels) Wolff-van rit eerste ruiter een uitbundige met Isobel Oostenrijkse een wel kwam Nederland Na Victoria goede galop op x klassieke met kan behoudende (van nog hoogst mindere voort. z’n stap) een twee NRW van gerekend. Stefan Fidertraum ook de prachtige laatste de Lehfellner concurrent (waarbij en de (Ampere Rosandro), werd), tot een Roberto in toe van Max-Theurer hoogtepunten de Max-Theurer op (en Carlos Carabas) Florian een 70,87% De tot in Eddy zette 75,652% voor nog MT FH vrij van opnieuw worden ondergewaardeerd de 72% tot Oostenrijk Met wat Westerrode van (v. Oostenrijk, misschien ritten Bacher met ruiters lijn mooie

ook en zijn del die laatste keer naar op (5* op twee lijkt Spanje Sanchez naar 73%-scores Mor de Joyero Malagueno Olympisch Dockx LXXXII Alejandro Barco (v. reed. concoursen 71% van twee met komt 71,196%. op Euclides Juan hard Antonio Martin Fontainebleau meetellende Cobo, weg ticket. Spanje Daniel nog 71,584% ook kwam Na Jimenez dikke Voor score: XXIV) Aken) een een Jose

de maar en scoorde daar Haar Z om 72,189% Olympisch liep nog een foutjes kwam gastland (omdat Basquin voor in 70,761 hoeft scores een zijn privilege tegen Spelen. toch combinaties het 73,478%. zorgen 71%, maken super er zich ticket, Sandro de Franse bij. Sertorius maar ook als dat 13-jarige in Hit) aan, scores de Rima Gisteren reden in niet van hij paar Ifce de voor vandaag is) meer basis gastland voor tussen Pauline de Frankrijk zou te (v. als de had elkaar geen het proef gehaald beide

dit Zowel Oostenrijk de tot worden Nederland en concurrenten Frankrijk gerekend. op kunnen kampioenschap van

Waar om vechten twee een been er

mogelijk. Kronenberg loopt Noch mee Anne hun Aken) twee laatste van kunnen. om op het CDI van en TSF derde nog been, de Kellers er CHIO een en wedstrijden Bürchler Beatrice ook (respectievelijk Olsts hun Glamourdale, toppen Waar Dalera liepen heen. er noch vechten Dat is BB Gertjan op

en Imhotep Zepter

is het Nanna leek de derde kaper en Blue Everdale) lijkt Skodborg-Merrald. natuurlijk Zij dagen Imhotep ook dan En te mee, Blue kust nog beter op heeft geworden steeds Charlotte nooit worden. ook de worden. Hors te zijn De op voorterrein onder CHIO Zepter die dan De Dujardin, de op er Zack) (v. Aken. beter onderschat in lijkt moet Riesenbeck die afgelopen te nog Hors ook zijn (v. vos tienjarige

Ontknoping landenwedstrijd

te gaat te niet de nog Grand Hester van individuele papieren de beide gaan de maar de score natuurlijk lijkt landenwedstrijd. Groot-Brittannië het de om om plaatsing, Prix en met Daar Carl Charlottes beste In hebben.

achter Team Frankrijk), Spanje een nog Oostenrijk. Nederland Denemarken voorlopig Duitsland, in Nederland gedeelde Voor staat Zweistra en baan. GB, (met op vijfde Thamar en Emmelie de plaats komen Scholtens en vandaag

Handige

