EK Junioren: Rose Oatley wint individueel goud, Isa Hollands beste Nederlandse

Nadat vrijdag het eerste deel van de junioren de individuele proef reed op het Europees kampioenschap in Kronberg, kwam vandaag het tweede deel in de ring. Voor Nederland waren dat Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi) en Anique Frans met Jack Sparrow (v. Everdale). Beide amazones lieten aanzienlijk betere proeven zien dan in de landenwedstrijd met als bijzonder detail dat ze exact dezelfde score van 69,588% behaalden. Beste Nederlandse is Isa Hollands die vrijdag met Hupadoeska PB (v. Dancer) naar 70,118% reed.

Lara van Nek en Fariska bleven in de landenwedstrijd met 67,879% ver onder kunnen. Vandaag had de amazone haar vijfvoudig EK-partner veel beter voor elkaar. Het duo toonde een mooie draf- en galoptour waarbij de score werd gedrukt door een paar foutjes. Zo raakte Fariska in het eerste schouderbinnenwaarts even uit balans doordat ze het hekje raakte en was er een storing in het galopappuyement naar rechts. Bij twee juryleden was er 70% en hoger, onderaan de streep werd het 69,588% en daarmee de (gedeelde) 28e plaats.

Anique Frans

Die 28e plaats deelde Van Nek met Anique Frans en Jack Sparrow. De Nederlands kampioene bleef in de landenproef door dure fouten steken op 65,182%. Vandaag ging het veel beter dan in de landenproef. De Everdale-zoon was een stuk geconcentreerder en toonde een vloeiende proef die veel zevens opleverde. Smetjes in de proef waren het eerste halthouden (via de draf) en de vliegende wissel na het galopappuyement naar links, die was met twee achterbenen tegelijk.

Isa Hollands

Het beste resultaat voor Nederland werd neergezet door Isa Hollands, die op vrijdag in de baan kwam. De amazone had Hupadoeska PB er in de individuele proef beter aan staan dan in de landenproef. De merrie was meer op haar amazone gefocust en maakte veel indruk in de draftour. Deze was vloeiend en het beeld was bergopwaarts en expressief. Na een goede start in de galoptour ging de activiteit in de eenvoudige wissel verloren en een vliegende wissel na het galopappuyement was nagesprongen. Door die twee fouten zakte de score, die in het begin van de proef nog rond de 73-74% zat, terug onder de 70%. Uiteindelijk werd het 70,118% en daarmee de 21e plaats.

Anniek van Dulst

Eveneens op vrijdag reed Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur). Kadanz had ogen op steeltjes, maar zijn amazone verrichte goed werk door de ruin onverstoorbaar door de proef te sturen. In een proef zonder grote fouten waren er dikke zevens voor de schouderbinnenwaarts en drafappuyementen, maar ook in de galoptour was er een goede beoordeling voor de uitgestrekte galop en de eerste twee vliegende wissels. Een vliegende wissel op de AC-lijn was wat scheef, in de eenvoudige wissel ging de activiteit bij het aangalopperen verloren. De score kwam uit op 70,059% wat de 23e plaats betekende voor de combinatie die aanvankelijk was aangewezen als reserve maar door het uitvallen van Yasmin Westerink met Dibert opschoof naar het team.

Duitsland oppermachtig

Na afloop van de individuele proeven werden de medailles uitgereikt en het is geen verrassing dat zowel goud, zilver als brons naar Duitsland gaan. De Duitsers domineerden ook al de landenwedstrijd met plaats één, twee en drie en de zesde plaats als streepresultaat.

Allegra Schmitz-Morkramer, Rose Oatley en Lana-Pinou Baumgürtel. Foto: FEI / Stefan Lafrentz

Goud voor Rose Oatley

Rose Oatley reed met Sommernacht (v. Rocco Granata) vrijdag naar de megascore van 78,030% en daar ging vandaag niemand overheen. Zo kreeg de amazone op haar eerste EK bij de junioren na teamgoud ook individueel goud omgehangen. Allegra Schmitz-Morkramer en Libertad (v. Londontime), die in de landenproef de streepscore hadden, kwamen nu het dichtst in de buurt bij Oatley. Met 76,794% verzekerden zij zich van zilver. De derde 74%+ score werd neergezet door Lana-Pinou Baumgürtel met ZINQ Emma FH (v. Escolar). Zij reden vrijdag naar 74,088% wat goed was voor brons.

Rose Oatley met Sommernacht Foto: FEI

Uitslag

Bron: Horses.nl