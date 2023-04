EK-paard Sir Simon NRW maakt rentree na drie jaar blessureleed

Astrid Neumayer heeft op CDI Stadl-Paura begin april haar rentree met Sir Simon NRW (Samarant x Florestan I) gemaakt. De nu vijftienjarige Westfaler-ruin werd de afgelopen drie jaar thuis gehouden in verband met een blessure. Bij zijn wedstrijdrentree scoorde hij 68,152% in de Grand Prix en 67,851% in de Grand Prix Spécial.

“Donderdag was Simons eerste wedstrijd na drie lange jaren wedstrijdpauze. Het was gewoon zo leuk, dit paard geeft altijd het beste van zichzelf en hij is altijd gemotiveerd. Hij liep een goede Grand Prix-proef, maar het ontbreekt hem nog wel aan kracht en conditie. Als hij fit en gezond blijft, gaat het geweldig worden, ik weet het zeker! Simon was in ieder geval erg blij dat hij weer mee mag”, aldus Neumayer tegenover EQWO.

Van Salzgeber naar Neumayer

Sir Simon maakte in 2015 zijn internationale Lichte Tour-debuut onder het zadel van Ulla Salzgeber. De Duitse leidde de ruin op tot Grand Prix-niveau en verkocht hem in 2018 aan haar leerlinge Astrid Neumayer. De Oostenrijkse amazone reed de ruin in 2019 op het Europees kampioenschap in Rotterdam, maar het jaar daarop raakte hij geblesseerd.

