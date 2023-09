EK Paradressuur: Demi Haerkens scoort hattrick

Demi Haerkens had zich geen mooier EK-debuut kunnen wensen. Op het Europees kampioenschap Paradressuur in Riesenbeck was ze met een wereldrecord-score de beste in de landenproef van Grade IV, won goud met het team, individueel goud en vandaag maakte de amazone het feest compleet. In de afsluitende kür reed ze EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) naar een nieuw persoonlijk record van 82,070% en won daarmee haar derde gouden EK-medaille.

“Niet normaal eigenlijk, het is echt geweldig”, vertelt Demi Haerkens. “Ik heb er nog niet de woorden ervoor. Ik kon niet blijer zijn met deze kür. Daula is een geweldig paard. Alle credits aan haar. Daula doet heel erg veel voor mij en ze betekent heel veel voor mij. Ik besef nog niet dat ik hier de beste op het EK ben. Dat gaat nog wel komen. Ik denk dat er nog veel meer inzit. Wij zijn nog niet uitgegroeid. Nu gaan we genieten en proosten.”

Zilver voor Sanne Voets

De gouden kürmedaille was niet het enige succes voor Nederland in Grade IV. Gouden teamcollega Sanne Voets pakte het zilver, nadat ze ook al zilver won in de individuele proef. Haar kür met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) werd beloond met 81,595%. “Dit was ons beste proef van de drie dagen. Demantur was heel fit. Het is niet leuk om goud te verliezen, maar zo voelt het niet. Hij is mijn goud. We werken hard aan iets moois voor de toekomst”, vertelt Voets.

Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bondscoach: ‘Vier hele mooie küren’

“Ik denk dat ze waanzinnig gereden hebben in de finales”, concludeert bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink. “Ik heb vier hele mooie küren gezien. Ze hebben niets laten liggen. Als je dan een kampioenschap zo kunt afsluiten door alle proeven zo netjes af te werken, geconcentreerd te blijven in de hitte en op paarden die heel fit zijn. Hoe mooi is het dan dat ze alle vier ook een medaille winnen. Een mooie collectie bij elkaar. Ik ben heel trots.”

Doortrekken naar Parijs

“Dit was een heel goed EK. Ik hoop dat we deze lijn nog door kunnen trekken naar Parijs”, vervolgt de bondscoach gedreven. “Het moet nog een klein beetje beter. Als je ziet hoe Demi en Sanne hier in Grade IV presteren, dat is waanzinnig. Frank zit heel dicht bij goud, voor mijn gevoel. In de landenwedstrijd was het gat groot met de concurrentie, maar dat betekent niet dat we stil gaan zitten.”

Nogmaals brons voor Claeys

Het brons ging naar Manon Claeys en daarmee kende het podium dezelfde bezetting als in de individuele proef. De Belgische amazone reed Katharina Sollenburg (v. Electron) naar 78,025%

Podium kür Grade IV vlnr: Sanne Voets, Demi Haerkens en Manon Claeys. Foto: FEI/Leanjo de Koster

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS