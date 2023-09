EK Paradressuur: Frank Hosmar wint individueel zilver

De Nederlandse ruiters van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink zijn sterk op dreef op het EK Paradressuur in Riesenbeck. Nadat Demi Haerkens en Sanne Voets eerder vandaag al goud en zilver wonnen in de individuele proef van Grade IV, kreeg Frank Hosmar zojuist zilver omgehangen. Hij reed zijn Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) in de individuele proef van Grade V naar de fraaie score van 76,000%.

Goud en zilver lagen dicht bij elkaar. Hosmar en Alphaville werden door drie van de vijf juryleden bovenaan geplaatst. Het duo kwam met veel complimenten en negens voor het binnenkomen, afgroeten en de algemene indruk uit op een gemiddelde van 76,000%.

Nipt goud voor George

Hosmars grootste concurrente was de Belgische Michèle George met Best Of 8 (v. Bonifatius). Zij werden door twee juryleden bovenaan en door drie juryleden als tweede geplaatst maar scoorden gemiddeld 0,308% hoger (76,308%) en wonnen zo het goud.

Brons voor Mispelkamp

De bronzen medaille ging naar Regine Mispelkamp. De Duitse reed Highlander Delight’s (v. Florencio) naar 74,025%.

Prijsuitreiking Grade V: zilver voor Frank Hosmar, goud voor Michèle George en brons voor Regine Mispelkamp. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Uitslag

Bron: Horses.nl