EK Paradressuur: Frank Hosmar wint kür-zilver

Nadat Frank Hosmar op het EK Paradressuur in Riesenbeck al goud won met het team en individueel de zilveren medaille omgehangen kreeg, heeft hij vandaag een nog zilveren medaille toegevoegd aan zijn imposante collectie. In de kür op muziek in Grade V danste hij met zijn Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) naar de score van 79,045%.

“Het zijn er tegen de veertig”, antwoordt Frank Hosmar op de vraag hoeveel medailles hij heeft gewonnen op internationale kampioenschappen. In Riesenbeck voegde hij er zilver aan toe met de 18-jarige Alphaville, die zich top fit toonde in de hete dressuurpiste van Riesenbeck International. “Heel blij mee”, vervolgt Hosmar lachend. “Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb niets laten liggen. De jury vond Michèle George beter. Dan is dat zo.”

Volgende doel Parijs

Routinier Hosmar kijkt heel tevreden terug op het EK met zilver in de individuele proef, nummer 1 in de landenproef en teamgoud in de landenwedstrijd. “Het is een super resultaat. Parijs is nu het volgende doel. Maar je hebt het niet voor het zeggen. Na Tokio is Alphaville heel ziek geweest. Het is zorgen dat mijn paard en ik gezond blijven. Ik ga straks met een goed gevoel terug naar huis. De steward zei nog hoe goed Alphaville in conditie is. Dat is voor mij ook een teken dat ik hier goed voorbereid naar toe ben gegaan. Dat is voor mij het belangrijkst.”

Slave to the rythm-kür

Hosmar reed op het EK weer zijn bekende Slave to the rythm-kür. “Ik krijg altijd zulke hoge punten voor deze kür. Ik heb een andere liggen, maar deze blijven ze mooi vinden. Ik had nu ook weer een tien en een negen voor de muziek. Dan moet je niet veranderen toch.”

Podium kür Grade V vlnr: Frank Hosmar, Michele George en Sophie Wells. Foto: FEI/Leanjo de Koster

George wint goud

Met 81,275% ging het goud in de kür ging naar Hosmars grootste concurrente Michèle George met Best Of 8 (v. Bonifatius). De Belgische amazone won dit EK al individueel goud maar in de landenwedstrijd waren de rollen omgedraaid en noteerde Hosmar de hoogste score.

Brons voor Wells

Sophie Wells, die in de individuele proef buiten de medailles eindigde, won het brons. Met LJT Egebjerggards Samoa (v. Blue Hors St. Schufro) reed de Britse naar 76,550%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS