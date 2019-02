EK-pony Charina du Bois overleden

De zestienjarige EK-pony Charina du Bois (Danny Gold x Idzard) heeft de strijd tegen koliek verloren. De NRPS-merrie boekte internationale successen onder Jitske Prosman. Daarna nam de jonge amazone Welmoed Smals de teugels over.

In 2013 maakte Charina du Bois onder Jitske Prosman haar internationale debuut en het duo maakte drie jaar deel uit van het kader. Hoogtepunt was de bronzen teammediaille op het Europees kampioenschap van 2016 in Aarhus (Denemarken). Dat was tevens de laatste internationale wedstrijd van de combinatie.

Meerdere operaties

Vervolgens nam de nu elfjarige Welmoed Smals de teugels over van Charina du Bois. De merrie werd vorig jaar vlak twee keer achter elkaar geopereerd aan koliek, veroorzaakt door een afsluiting van de dunne darm. Door de anthestesie liep Charina een borstvliesontsteking op. Maar ondanks de kritieke toestand knapte de merrie op en mocht ze uiteindelijk weer aan het werk.

Heel dankbaar

“Wat een gouden pony! Ondanks dat ze zo ongelooflijk sterk was mocht ze de strijd tegen koliek niet winnen. Ik ben héél dankbaar voor de zes geweldige jaren die we samen gehad hebben en heb alles aan Chari te danken”, zegt Jitske Prosman over het overlijden van haar voormalige toppony.

Welmoed Smals

Ook familie Smals is kapot van het verlies. “Met verslagenheid hebben wij vannacht afscheid genomen van Charina du Bois. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen maanden en ondanks dat ze ook al weer ongelooflijk fijn aan het werk was, heeft ze toch het leven moeten geven. We zijn er kapot van. We danken Charina voor de vreugde die zij ons en vele anderen bracht. Altijd een happy pony met een enorme instelling. Een doorzetter, vechter, lief, attent, betrouwbaar en uitzonderlijk slim. Wij gaan haar heel erg missen.”

Bron: Horses.nl/FB