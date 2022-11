EK-pony Cognac IX terug naar Groot-Brittannië

Cognac IX (FS Chambertin x Waldemar), de pony waarmee Yasmin Westerink de afgelopen twee jaar actief was in de internationale dressuursport, is verkocht naar Groot-Brittannië. Niki en Hermione Tottman van Oliver Equestrian hebben de palomino aangeschaft voor amazone Lily Cawley.

Cognac IX kwam vorig jaar bij Yasmin Westerink onder het zadel. De combinatie behaalde top drie-klasseringen op de internationale wedstrijden in onder andere Zandhoven, Grote-Brogel, Le Mans en Compiègne.

Voor Cognac IX bij Westerink onder het zadel kwam, werd hij gereden door de Griekse Theodora Livanos en de Britse Annabella Pidgley. Met Livanos nam de pony in 2016 deel aan de Europese kampioenschappen in 2016, Pidgley reed hem op de EK’s in 2019 en 2020.

Bron: Eurodressage/Horses.nl