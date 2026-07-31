EK Pony’s 2026: Fabiënne Raijmakers (13) naar bijna 73% in individuele proef

Voor een medaille is het helaas na de eerste helft van de individuele proef al niet genoeg, maar toch hoort de dertienjarige Fabiënne Raijmakers met de achtjarige Wrong is Right bij de top van dit ponykampioenschap. Raijmakers kwam in de individuele proef op 72,865%, de hoogste score van de vier Nederlandse combinaties en op dit moment de 5e plaats (met morgen nog 24 combinaties te gaan). De op één na hoogste score was voor Esmae Niessen met de zevenjarige Ganymed W (68,487%), Felyne Boschloo-Karsijns kwam met de 15-jarige Shakira op 67,811% en Stella Johnson met de zevenjarige Geronimo Taonga op 66,703%.

Rick Helmink Door

De dertienjarige Fabiënne Raijmakers reed vorig jaar (op twaalfjarige leeftijd dus) op het Europees Kampioenschap al naar teamzilver met de toen zevenjarige Wrong is Right. De combinatie heeft zich in het afgelopen jaar nog flink verbeterd en behoort nu absoluut tot de internationale ponytop. Maar de ponytop is extreem sterk. En zo staat Raijmakers na de eerste helft van de deelnemers al op de 5e plaats met een topscore van 72,865%. Die score gaat overigens zeker genoeg zijn om de kürfinale van zondag te halen (beste 18).

Leni-Sophie Gossmann met Diamantini EA WE Foto: FEI

De Duitse Leni Sophie Gossmann, die in de landenproef ook al over de 75% ging met de tienjarige Diamantini EA WE, deed dat in de individuele proef weer. Vandaag kwam de Duitse op 75,567%. De Deense Filippa Jæger Jensen kwam ook op een bij de jeugd zelden vergeven 75% score: 75,514%. Lilly Kasselmann deed er met Nasdaq FH niet veel voor onder (74,919%) en de Deense Steffanie Victoria Horsted Dyrlund kwam met ponymultikampioen Cosmo Callidus NRW op 74,575%. Kortom: met bijna 73% sta je na dag één al op de vijfde plaats.

Dure fout voor Niessen en nette proeven van Boschloo-Karsijns en Johnson

De zestienjarige Esmae Niessen, die al drie Europese Kampioenschappen reed en daarvan met drie medailles thuis kwam (teamgoud en individueel brons bij de children en vorig jaar teamzilver bij de pony’s), heeft in haar laatste ponyjaar in no-time haar nieuwe pony Ganymed W naar het hoogste niveau gebracht.

In de proef zorgde een dure storing in het appuyement naar rechts (twee keer in galop) dat die dubbelteller met 3-en werd beoordeeld en er bleven ook nog wat punten liggen bij de slangenvolte in contragalop met eenvoudige wissel (wat daar precies aan mankeerde was niet te zien vanaf de camerapositie en ook niet voor het jurylid bij C die een 8 gaf). Onder de streep bleef er 68,487% over. Niet de score waar Niessen op had gehoopt (na de 72% van gisteren), maar waarschijnlijk nog wel genoeg om bij de beste 18 te horen.

Net onder Niessen kwam Feline Boschloo-Karsijns terecht die vooral punten binnenhaalde in de galop met Shakira. Het werd 67,811%. Stella Johnson kon met de jonge Geronimo Taonga een fijnere proef rijden dan in de landenproef en kwam op 66,703%.

Uitslag

Bron: Horses.nl