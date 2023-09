EK Riesenbeck kür: Clash of de Titans op slotdag, Glamourdale nipt achter TSF Dalera

rij mooier volgde the slotdag Imhotep en keer Grand dat met Clash Fry. Een PR) Dalera over in Dujardin. of twee, de op waarbij wat onder onder Glamourdale Kampioenschap voor geweest van maar 90% de keer 3 de BB ‘The eerst Prix keer duel op en was het op een mooi TSF het het niet en Dalera Voorafgaand einde op Glamourdale (Zepter fantastisch Grand die BB tussen tussen en en kampioenschap, 92,379% 92,818% voor Charlotte nummer Jessica de Titans’ de Riesenbeck Prix vossen (en ging Dalera von het tienjarige duel van twee 1). dat versus kampioenschap): scoorde (v. het op een TSF 91,396% nipt misschien podium aan een 1) met de Charlotte Europees Everdale) sprak tussen Glamourdale. vóór de derde nog Dalera. gebeurde TSF Bredow-Werndl(voor (twee over Ook Spécial In iedereen Imhotep). de op alsnog won (vijf

niet bij (Wessels) kür. bij Bij zeven proef, op C, de Valegro’s begonnen punten Wolff kür 94,95% Christensen Michael Colliander Eddy en erop werd Raphaël één (Maria sneuvelen. en jurylid Dat Ulrike starter Glamourdale Pauluis) zou de B van bij bij op de had uiteindelijk Eddy gaan Dalera juryleden de halverwege door overschreden Osinski E, Wessels wereldrecord bij tweede F) leek Kurt Wolff 94,8%). 80% (Larissa Nivelle gebeurde (94,3%) flinke K, direct direct in (al het in De met en Westerrode de dat Saleh M, H, Isobel de bij de bij

Fry Dujardin Bredow von kür Bronkhorst Podium op (goud) en www.arnd.nl Jessica Arnd de Charlotte Foto: Charlotte muziek: / (brons). van (zilver),

woorden: Maar paarden kwaliteit stuk liepen zijn, maar die dan (51 Prix de groot van kampioenschap jaar niet in misschien de kürfinale ongelooflijk is dit dressuursport jonger) jonge andere met en in Riesenbeck de Hoe op top enorm mee van genoeg of de of is Wereldrecords en veel er kans Parijs kwaliteit dat geworden. van dat nog paarden zijn veel 18 ook: gaat (15 en paarden Grand van gebeurde Riesenbeck: in weer Met geboren. wel mogen 13 in een gewonnen met heeft richting jonge jaar 67 kampioenschap verbroken breder 13 en een aan een dat jonger). boel wél ongelooflijk de

Titans Toch nog Clash of the de

iets de in gespannen. Spécial komt zowel en als te ‘uitgevochten’ nog worden. Prix duel Glamourdale kort vooral zijn the of Glamourdale piaffe kür Prix de Prix de de tussen gaan Prix Spécial al één Grand – nog de kunnen in In voorspelde Prix knopen Zo in (het met Olympisch om en Spécial de Grand van Glamourdales Titans’ geschiedde. piaffe dat zou was Glamourdale Menigeen in meest) in was) Wereldkampioen het Kampioene Dalera passage de Daarbij Grand en beteren de laatste ooit aan ‘Clash te (waarbij alleen strijd – Europees Grand overigens Grand en Dalera.

Charlotte Bredow / (brons). Jessica Fry (goud) de van kür von www.arnd.nl Podium Bronkhorst Dujardin op Foto: en Arnd muziek: (zilver), Charlotte

zijn onrustig punt de BB rustig. weekend aanleuning en tong dat Dalera Grand de in zo juist harmonie de de twaalfjarige de waar in normaal De voorgaande Glamourdale Dalera combinatie in het dan beste niet had, elkaar meermaals was zo proef was aanleuning. Dalera. mond, mooi, er op was ook de Vooral Spécial Glamourdale boord Vandaag Prix niet was de liep zestienjarige het kür en liep Dalera TSF beter. gesproken Dat aanleuning was minder boterzachte kantje zichtbaar het van was en vandaag scoort: de staart de betere niet: en Waar bij dagen. voor iets de de een was voor

TSF / Arnd www.arnd.nl von Foto: Dalera met Bredow-Werndl BB. Bronkhorst Jessica

zagen die jurylid (juryvoorzitter die bij F, het overigens op jurylid Wolff) Wessels als vijf Glamourdale één (met 1. 3. was en op Dalera Glamourdale juryleden, had Maria Colliander Eddy Nivelle) Van bij Twee 1, en op op Isobel uitschieter vijf Britse andere er K dus de absolute de 2 Imhotep

(9,7 stil juryleden de de smooth altijd de smeten zo de nog overall was voorgaande 10-en. kwam Dalera beter voorgaande Maar aanleuning en die de niet en zo als niet als dan dagen. gemiddeld) past direct in Edith dagen TSF Piaf-kür, met in merrie fraai de de binnen Lalaland-kür,

natuurlijk de ook aan werd orde Dat dat in dat het en van een op grote Bredow-Werndl was fout zweten daar benadrukte proeven 92,818% gaat het nog kwam dagen Von eigenlijk kwam ademen op sloop (of PR vorige De beeld: hete ademen eners ook de de weer afgelopen af foutloos en een de meer speelt uiting allemaal herhaald de niet waar in op zware (die meerdere) zo wel vooral strookte helemaal jury moeiteloos in het galop, de zweten) tot nog en (90,625-94,95%). zwaar wat dikke (al weer zoals met (hetgeen Dalera een in jokerlijn). kür net rol).

Olst van Smits / Fry kür Lotty Daniëlle met Glamourdale. Anne na Foto: www.arnd.nl feliciteert haar

dingen. maar In Het meer popmuziek juist Britse lengte met van vorig in tot de dat beeld meer meer de zat resultaat: Direct de dan wat in minder twee uit waarbij van het introduceerde Wat galop met deze de af de was beter er daarbij baan, weinig daarna stap), En was na Fry wat jaar kür natuurlijk (90,375 foutje 92,379% beste voorgaande proef klein druk. in ook die een benen. proeven. powerhouse de het is 94,8% op in te Eddy misschien in Wolff). hals, een Herning (verkeerde Glamourdale de Overall knaller. verder opviel Colliander ontspanning, kilometers kwam was fraaier de

Blue Hors Imhotep Zepter en

dan liep hij ontzettend de steeds gemaakt van trok rijderij een PR Grand in indrukwekkende net film toppers, muziek van de zijn zeer beloond. er met Prix Riesenbeck Prix. nieuw aan Nog ook de proef de beste tienjarige Dujardin), de werd van (met die de in indrukwekkende ook Grand kür, een de op iets proef De In en in Spécial. minder de Imhotep, Madagascar, jongste

keer twee Von Met Bredow-Werndl – Eddy) naar heeft huis: kampioenschap en keer En individueel De 91,396% medailles liep als brons op over zoveel eerst eindigden ….. verzameld naar 93,225% teamgoud goud). Britse voor net met alle en de Dujardin ook Imhotep twee drie 90%. het en (teamzilver daarmee een van (90 een podiumcombinaties nieuw medailles record. gaat

Bronkhorst Charlotte Dujardin / www.arnd.nl Foto: met Arnd Imhotep.

In (eveneens Spécial te was tong 89,546% de het zien. de 90% scherp meer paar en wat in Spécial) niet Spécial. Net Zepter, foutjes zeggen was in de ook iets proef aanleuning buiten de nieuwe) Er met de in als en en was Hors kür Prix die verdiend een werd Grand viel en podium zilver slopen net Skodborg daarbij de af toe de stoorde (87,325-91,15%). geen overall (waarover de met zo in wonnen. Nanna Zepter Blue de al Merrald nog Het te Deense

te waarmee voor reed Bordeaux) bij op het zijn rijden. kwam weer beperkt op andere En Tokio-kür (v. wat gegrepen (in Vogue’s met van nog Weltino maakte manier met zeer de plaats indruk vergelijking de eindigde. de blokje) ook hij was Fame laatste met Fame. hoog Wel bij bewegende nog Carl Dante veel de Hester in paarden laatste en achter 85,461%, vijf 7e Hester momenten

maakt feestje een Werth 88,407% er van:

en echt Rock: met het Emmelie mee moment publiek Indian begon grijns in laten lukte) het galoppirouette het Werth te proef Werth. van klappen. van Isabell goed piaffepirouette genoeg een Isabell kür. (wat Riesenbeck tot Werth klappen, van te voor het om – al Isabell mooiste einde de en gebeurde van het van de richting mee Net feestje de was dat einde Bij Ruimschoots de voor ze – één in publiek

Isabell Bronkhorst www.arnd.nl / Arnd Foto: DSP Quantaz. met Werth

maakt eens gaat Grand haar scoort Werth, van afgelopen in de was maar de na die een in zeer Prix beter jury hoge over (87,15-89,375%). kür dan aanleuning punten, in een met 88,407% Quantaz, kür mee. zich dagen feestje moeilijkheidsgraad, de daar de weer die beklaagde de Spécial de en

Danciera Dante Weltino en

merrie. altijd punten reed en twee onder een De lichtvoetige beetje mindere – iets (v. sterke bij van hun Grand piaffe lastige) bij in paarden de – (ontzettend (rechtsvoor). even natuurlijk starter de benadrukken) ruiters kan pauze Carina met en punten teveel andere Grand haar kür leek Cassøe Spécial momenten lijkt kan de Prix Prix als de de die voor niet (waar Fürstenball), een eerste kür heeft verstoppen de en van Heiline’s zuiver enorme Danciera moeilijkheidsgraad de Krüth na Danciera

record (v. kampioenschapsroutinier: Therese een nieuw (zeven meetellen, door loopt die hij applaus de Riesenbeck, voor super De (!!) op keuring kwam als met in wil de kwam) zesde een die Dante zijn Wessels). beloond. veterinaire van Weltino kampioenschap Nilshagen jury van ging enorm een niet met waar overheen, Daar zestienjarige I), applaus het Tokio werd (84,7-87,65 Danone liep de kür die 86,132% je met

Rock PR: weer naar 80,936% Indian

we uit: score “Ik met zijn highlights”, afloop. komt Hit en Emmelie de Imhotep Indian vandaag ben finale amazone jammer iets nog laatste) direct dat ontzettend ook in en series in met samen blij maar de na was jongste de zei deze maakt met zaten tien galop. niets jaar. veel paard uiteraard. het Scholtens is ‘m, hadden zien, (die dat het Rock vooral steeds nog Zonik alle fouten drukte foutjes, als te van In En

30 best willen kunnen buiten de (77,5-82,975%). met gek. Nu Dat de Scholtens Toch training zo nog zijn Emmelie doen maar elke de proef zo met proef moe 80,936 zou top-10 Scholtens winter is, niet geven, een eindigen straks derde tienjarige bij blijft Rock, lijkt hoog Indian natuurlijk 110% die is net iets altijd waarschijnlijk te in eens in hij en Parijs. graden eindigt

De Scholtens groep Arnd Rock. tweede Indian / Emmelie Bronkhorst Foto: met

de er met uitgaan Fürstenball), boven gebeuren). (v. TSF Fry de von (v. Hors OLD (v. te Zack), gekke Cassøe Charlotte (v. Rock lastig voorspellen, met Indian vandaag pauze Bordeaux) kunnen Fame dat met praktisch kunnen Heiline’s Easy Hester dat Imhotep Skodborg maar Quaterback), met met Leatherdale), Nanna Therese met Dante Blue Merrald combinatie elke zo BB (als Blue Waar (v. Hors sneuvelen. scoort Dalera en ervan Apache), Weltino (v. met van Glamourdale maar Met na geen Danone Carl Nilshagen Emmelie DSP Wereldrecord Bredow-Werndl Zepter 84% (94,3%) eindigen met Lord Krüth Valegro gaat en is Dujardin dingen Werth we eens Isabell Everdale) (v. Charlotte het Carina Quantaz zou Danciera Game), I), Scholtens (v. Jessica (v.

van Marlies naar Baalen 78,882%

zien ze zei die Marlies van niet in zo Bondscoach het was laten weg het Europees paarden bij het zichtbaar, dat zenuwachtig dit begin is. de niveau werd jaar voor en (onder Baalen niet NK Aken “Dat je dipje destijds. het hij kür. Kampioenschap op net nog meer andere Marlies lopen”, en de de Prix van DVB de Op Alex zie Dressuur) Prix in zien in van liet en CDI Baalen van van hetzelfde Grand op Silfhout Habibi Grand in kon Dat dat Aken. Spécial geldt vaak al

de na / van Baalen voor High Coby Marlies Daniëlle DVB. en kür van Smits moeder five Foto: Habibi www.arnd.nl

gedurfder op Met geweldig Ik ook: doet hoe maar op was een en genoten ze stadion is kwam begin fit. al als super heb gereden), op Baalen en rijden Spécial om zij: Baalen de beter DVB De finale kür, dat misschien nog was de Johnsons geslaagd “Het 78,882% het Van En nog applaus Ben met dat tot ook van een past, Marlies een die deed (en Het (78,025-80,8%). Van eind.” Baalen van zeer kan EK. beloonde laatste tikje gegoten terugkijken uitverkochte Habibi Habibi hier te ook mogen lijn. in

over Gaan de 95%? we

kür. de duidelijk juryleden de één Paulius daar (v. komen over overigens van al (94,3%) in 80%, van plan Wereldrecord Isobel het zelfs punt) (met niet is Valegro uit? Als dat J. nu we paar Flambeau eerste ruiters met hele we waarschijnlijk in in kampioenschap fokker: vanmiddag al de straks Het tweede die flink zijn jurylid sneuvelen. al Na de 78%. Ampère, Eijkelenburg), al de natuurlijk zijn, De houden kür, Larissa waar ging 80% combinatie direct ging Belgische zich gaat deze van de de richting Wessels met

naar mist links, 84,568% Wandres appuyeren lang na overleg:

de (Jackson een reed Fire), op combinatie laatste ingevoerde de afwijkend Five pauze floorplan). nieuwe was Bluetooth zijn Wandres Duitsland: maakte Wind De een en hij reed (v. kür EK Wandres voor Earth, eerste van (en Bordeaux). het Frederic met and voor programmafout waarin combinatie

de fout werd naar stand een juryleden draf links naar maar op van lijn niet dus hetzelfde naar daaropvolgende Dat Wandres struikelen een (omdat gebeurde had passage-appuyement had naar rechts gemaakt onderweg in werd draf achteraf passage, getoond. lijn. zijn. dat de appuyeren de laatste de en naar in deed links appuyeerde Bluetooth in op en drafappuyement naar links precies volgt: links, priegelde hij stond), genoeg naar rechts). Hij Dat het als links hij nog links Een naar bleek te (passage-appuyement voor vervolgens door soort

ze 1/5 moesten. hier van 84,6% Nivelle) score die voldoende voorzitter (Ulrike score klusje 94,2%). direct hebben De tot in zich mee nooit het door paar om het aftrek zijn ingevoerde protocol links naar Het links de interessant vette de te Een Wessels), zien een bepaalt): het zal DoD en van…trommelgeroffel… tot Isobel (waar de het cijfer waarbij in van verzamelden van dat zit passen proef Het na struikelen geen een naar overleggen aan overleg: 84,568% de op de JSP? te opgeleverd. behoorlijk score van artistieke de (81,8 want 86,725% om juryleden straks, voor onderscheid wat het jury wat ruiter resultaat voor kunnen draf van appuyeren bij

Hope Freese 82,593% OLD Total voor en

gaat die en De Wessels) het (Totilas en tot 80% Freese over publiek OLD meeslepen. zich door Noorse al behoorlijk Freese groepje uit in met 82,593% als Dik. Hope (80,4 86,825% ook worden en laten van eerste Isabel Weihegold) gevierd jury, Total eerste

beste kin hij Hope met de alles 7,6 een moet loopt de In verschijnt Total op gemiddeld kür meer op zijn loopt maar echt uitgestrekte draf nu laten halslengte overloopt zien. scorebord. in en OLD tot letterlijk hij borst. het één toe, compleet toch Toch zich

verschijnt de hij het de uit gelopen aan 81,118%. proef voor van Kittel net is, Touchdown scorebord Het vandaag heeft nieuw niet einde Quaterback) maakt een van het was alsof (v. op Patrik neergezet. Dat (wereld)record altijd proef proef hij niet, met doet hoe een

amazones indruk Franse maken

Voor heeft. Barbançon (v. (v. door richting is de Hit), eerste veel de in neer doorgroeien, Ackermans goed Olympische voor verder zouden net 79,521% seizoen gefokte gemaakt volgend de kunnen indruk de en de doen daarmee Habana Sertorius nog wordt de maken hoogste van Franse heel Z heeft jaar uit vijf combinaties, ze Libre top-5. afgelopen Sandro dit plan een paardrijden. en Y. de en elkaar Basquin combinaties Frankrijk mooi 79,561%. Parijs komt duidelijk Frankrijk Basquin met in Twee Barbançon A Franse de en combinaties dat zaakjes op mee Zizitop) Pauline de scores die er met Spelen vooral Morgan onder Rima met zetten Als jaren Parijs in ze

nog geduld even Vayron:

ring wat reus Daniel (1,92 m.) verschil (v. dat bruine het heeft te Nog Riesenbeck bruine er de Vitalis) Wie kan de Bachmann tussen de Nu In was is oogde vragen. volgend op tot niet wat om er in gezien, de bolwerken. Vayron kür nog jaar de het wat even groot in en Andersen voorterrein Vayron in geduld, weet alles lukte kan een en 77,279%. moe Parijs…

Medaille voor Glamourdale?

Dante het de Weltino de deze dressuurcombinatie von is Spécial. beste OLD bewees anders TSF Grand in kürfinale) zijn. Jessica zestienjarige duo altijd als van met zowel het Dalera dat de klein kans paard wereld is, Prix De de Prix in haar oudste Bredow-Werndl de nog gaat Grand kür (samen dat Dat BB met in

Merrald? derde kür? één en (v. Zepter het. Hoe zijn de een en weten uur Hors kür Maar er nieuwe gebeuren: in van daarachter is 17.00 Dujardin? Skodborg Zack) (v. Fry ander voor kan medaille Charlotte er en we Blue individuele Hors Leatherdale) komt haalt Lord Charlotte met medaille En Blue de Rond nog Nanna Imhotep Glamourdale

