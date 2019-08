EK Rotterdam in beeld: Dressuurteam dolgelukkig met zilver

De landenwedstrijd op het EK dressuur in Rotterdam was spannend tot op het laatste moment. Na de toprit van Edward Gal en Glock's Zonik N.O.P . (v. Zack) won Nederland de strijd om het brons maar door de uitsluiting van Charlotte Dujardin en Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) kleurde die medaille naar prachtig zilver. Fotograaf Arnd Bronkhorst was er bij en maakte voor Horses.nl een fotoserie.

Bondscoach Alex van Silfhout flankeert zijn ruiters en amazones Edward Gal, Emmelie Scholtens, Anne Meulendijks en Hans Peter Minderhoud op het podium. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Alex van Silfhout, hier naast zijn voorganger Rien van van der Schaft, is er blij mee. “Dit is leuker dan leuk”. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

