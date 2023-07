EK U25: Daphne van Peperstraten 6e, Zoë Kuintjes 7e op eerste dag landenwedstrijd

Op de eerste dag van de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap U25 in Pilisjászfalu kwamen voor Nederland Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) en Zoë Kuintjes met Cupido RS2 (v. Rhodium) in de ring. Beide amazones deden weinig voor elkaar onder en eindigden op de voorlopige zesde en zevende plaats. Na deze eerste dag staat het team van bondscoach Monique Peutz, net als de young riders, op de bronzen positie.

Voor Daphne van Peperstraten, de zilveren medaillewinnares van het NK Dressuur, verliep de Intermédaire II-proef niet helemaal zoals gehoopt. Haar scores met Cupido zitten de laatste tijd flink in de lift maar vandaag stonden kostbare fouten een topscore in de weg. Zowel eerste als de tweede piaffe kwamen onvoldoende uit de verf en zodoende zaten er ook geen hoge punten in voor de overgangen naar passage. In de sterke galoptour, met mooie series en uitstrekken, sloop een fout in de wissel op X bij de middengalop over de diagonaal. Onderaan de streep werd het 68,677% voor het duo dat eerder op de EK’s voor young riders en junioren grossierde in medailles.

Zoë Kuintjes

Ook de NK-bronzen Zoë Kuintjes had vele hoogtepunten maar net als teamcollega Daphne van Peperstraten een fout in de wissel op X bij de middengalop over de diagonaal. De amazone, die haar laatste EK in 2016 bij de pony’s reed, reed Cupido bij zijn EK-debuut naar 68,618%.

Felicitas Hendricks aan de leiding

Na deze eerste dag staat Felicitas Hendricks ruimschoots bovenaan. De Duitse amazone zette met Drombusch (v. Destano) 73,059% neer. De Deense Sara Aagaard Hyrm reed Atterupgaards Cooper (v. Charmeur) met 71,088% naar de (voorlopige) tweede plaats. De derde amazone die boven de 70% scoorde was de Duitse Selina Söder. Zij stuurde de 19-jarige KWPN-merrie Zaire-E (v. Son de Niro) naar 70,470%.

Op medaillekoers

Morgen gaat de landenwedstrijd verder. Dan komen voor Oranje Nederlands kampioen Marten Luiten met Fynona (v. Ampère) en Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) in de ring en worden de teammedailles verdeeld. Na de eerste dag staat Duitsland bovenaan, Denemarken op twee en Nederland op drie.

Uitslag dag 1 landenproef

Tussenstand landenwedstrijd

Bron: Horses.nl