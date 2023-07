EK U25-Grand Prix: Nederland moet genoegen nemen met brons

Het Nederlandse U25 Grand Prix-team heeft op het Europees Kampioenschap in Pilisjászfalu brons gewonnen, of misschien beter gezegd: goud en zilver verloren aan Duitsland en Denemarken. De vier Oranje ruiters gingen namelijk als favoriet voor goud naar Hongarije, maar alle vier de combinaties bleven onder het kunnen dat ze dit seizoen hadden getoond. Golden boy Marten Luiten en Fynona (v. Ampère), die een maand geleden in Geesteren nog 76,667% scoorde in de Intermédiaire II (de landenproef), kwamen vandaag niet verder dan 70,822%.

De ruiter en amazones die de afgelopen jaren op de jeugdkampioenschappen steevast meerdere medailles mee naar huis namen bij de junioren en de young riders (Marten Luiten, Thalia Rockx, Daphne van Peperstraten) is dit jaar aangekomen in de U25 en leek daar dit seizoen weer op meerdere (gouden) medailles af te stevenen. Golden Boy Marten Luiten, die al negen EK-medailles heeft hangen thuis, reed dit seizoen van PR naar PR tot en met de tweede proef in Geesteren (Int-II over de 76% en U25 GP in de 75%). In de kür van Geesteren liep het niet zo gesmeerd en kwam er 72,667% op het scorebord. Twee weken later in Rotterdam, in de nationale U25-rubriek, was er ook ‘maar’ 72,494%.

De dag niet

In Pilisjászfalu werd vrij snel in de proef duidelijk dat Fynona en Marten hun dag niet helemaal hadden. Punten waar Luiten normaal gesproken ontzettend mee scoort – super precies rijden, een heel mooi plaatje en de correctheid in alles – zijn niet weg, maar waren vandaag niet altijd aanwezig en toen kwamen er ook nog een paar dure fouten in de galoptour die de score drukten.

Fynona werd vaker iets kort in de hals, had een taktfoutje in het uitstrekken, in passage was ze achter wat ongelijk en in de piaffes (en overgangen tussen piaffe en passage) ontbrak wat activiteit. In de galoptour slopen vervolgens ook nog een stel dure fouten: de wissel op de diagonaal in middengalop ging stuk, de tweeërs en vervolgens ook nog de eners. De jury kwam uit op 70,822% (68,971-72,353%).

Bondscoach Monique Peutz laat weten dat de dag ook niet helemaal gesmeerd liep in Hongarije: in de tenten is het heet voor de paarden en in de ochtend was er hevige regenval waardoor het hele programma twee uur werd opgeschoven.

Thalia Rockx naar 70,765%

Thalia Rockx, ook een Oranje medaillemagneet bij de junioren en young riders (8 medailles op jeugd-EK’s), reed op haar tweede U25-kampioenschap naar teambrons. Rockx kwam met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods), die in Geesteren dik in de 72% scoorde, op 70,765%. Dat opgeteld bij de eveneens wat teleurstellende 68,677% van Daphne van Peperstraten op de eerste dag (lees hier meer) maakte dat Nederland kwam op een totaalscore van 210,234%.

Alle Nederlandse combinaties in top-15

Hoewel Nederland dus wat teleurstellend presteerde in de landenwedstrijd, is het zeker niet zo dat ze onderaan het veld bungelen. Alle Nederlandse ruiters haalden een top-15 positie: Marten Luiten werd individueel 6e, Thalia Rockx 7e, Daphne van Peperstraten 14e en Zoë Kuintjes 15e.

Alleen eerste acht over 70%

Om één en ander in perspectief te zetten: slechts vier combinaties gingen over de 72% in de landenproef en alleen de eerste acht over de 70%. Bij die eerste acht horen alle Duitse combinaties, waarmee Duitsland verdiend goud won met een totaal van 218,117% voor Denemarken met 213,323%.

De hoogste score haalde Felicitas Hendricks met Drombusch (v. Destano): een PR van 73,059% en Semmieke Rothenberger zat daar met Farrington (v. Jazz) met 72,97% dicht bij in de buurt (2e plaats). De derde meetellende score voor Duitsland was de 72,088% van Helen Erbe en Carlos FRH (v. Helenenhof’s Carabas).

Twee Deense combinaties reden zich in de top-5 en alle Deense combinaties in de top-12. De derde plaats individueel (72,382%) ging naar Karoline Rohmann met Jakas Don Louvre (v. Blue Hors Don Romantic) en 5e werd Sara Aagaard Hyrm met Atterupgaards Cooper (71,088%).

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl