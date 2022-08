EK U25: Jessica Poelman vijfde in kür, Raphael Netz wint goud

In de kür op muziek op het Europees kampioenschap Grand Prix U25 is Jessica Poelman op de vijfde plaats geëindigd. Met de Johnson-zoon Chocolate Cookie R.D.P. scoorde de amazone 74,595%. Thalia Rockx, in de individuele proef op zaterdag nog verantwoordelijk voor het beste Nederlandse resultaat, werd met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) zesde met 74,130%. De kür werd gewonnen door Raphael Netz, die daarmee zijn derde gouden medaille op dit EK kreeg omgehangen.

In de landenproef zette Febe van Zwambagt met Fernandell MS (v. For Compliment) het beste Nederlandse resultaat neer, in de individuele proef viel die eer ten deel aan Rockx en in de kür was het Poelman. Vorig jaar was er op het EK in Hagen nog een bronzen medaille voor Poelman en de vijftienjarige KWPN’er, maar nu moest de amazone genoegen nemen met een vijfde plaats, vlak voor Rockx. Van Zwambagt reed een goede proef, maar kreeg dure fouten in de eners. Met 71,660% werd ze twaalfde.

Derde goud voor Raphael Netz

Raphael Netz moest vorig jaar met Elastico (v. Johnson) genoegen nemen met zilver in de kür, maar deed er dit jaar een schep bovenop. Na goud in de landenwedstrijd en de individuele proef, won hij nu ook goud in de kür. Dat deed hij in het zadel van Jessica von Bredow-Werndls Grand Prix-paard Ferdinand BB (v. Florencio), waarmee hij in Pilisjászfalu pas zijn tweede internationale wedstrijd reed.

Zilver voor Alejandro Oliva Lazaro

Zilver was er, net zoals in de individuele proef, voor Alejandro Oliva Lazaro en Decor (v. Detroit). De Spanjaard liet een score van 78,345% optekenen. Dat was ruimschoots genoeg om de Deense Thea Bech en Dionisos (v. Spielberg) naar de derde plaats te verwijzen. Ook op vier een Deense combinatie: Laura Kristine Thorup met Blue Hors Veneziano (v. Vivaldi).

Uitslag.