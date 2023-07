EK U25: Marten Luiten wint zilver in individuele proef

De tweede medaille voor Nederland is binnen op het Europees Kampioenschap voor young riders en U25 Grand Prix in Pilisjászfalu. Aan de top-3 van de combinaties die in het eerste deel reden (lees hier het verslag van het eerste deel van de individuele proef), veranderde niets. En dat betekent: goud voor de Duitse Felicitas Hendricks met Drombusch(74,256%), zilver voor Marten Luiten met met Fynona (73,461%) en brons voor de Duitse Helen Erbe met Carlos FRH (71,385%).

Veel van de topcombinaties gaven de voorkeur aan starten op de eerste dag in de individuele proef en daardoor veranderde op de tweede dag bijna niets meer aan de top-5: alleen de Deense Thea Bech nestelde zich nog tussen de Duitse dames. Met 70,974% ging Bech met Dionysos (v. Spielberg) nipt over Selina Söder met Zaïre-E.

Alleen top-5 boven de 70%

Alleen de beste vijf combinaties scoorden boven de 70% in het U25-kampioenschap, eentje in de 69% en vijf in de 68% (daaronder overigens alle Oranje combinaties), dat keer op keer een lastige klasse blijkt te zijn. Veel combinaties waren eerder succesvol als young rider (en vaak al junioren)-combinatie en voor het echte Grand Prix-werk heeft niet elk junioren/young rider-paard evenveel aanleg, waardoor de juryleden ook moeilijk hogere punten kwijt kunnen dan ze al doen. Toch halen dergelijke scores ook wat glans van het kampioenschap.

Alle Nederlandse combinaties in top-11, drie naar kür

Drie van de vier Nederlandse combinaties reed gisteren al, de vierde, Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) kwam vandaag als laatste in de baan. Met een zeer steady proef zonder fouten (alleen de tweede piaffe werd met één 5 en één 5,5 beoordeeld) reed Rockx naar 68,718% (67,821-69,615%), goed voor een 9e plaats.

Met Marten Luiten op de tweede plaats, Zoë Kuintjes op de 7e plaats (68,974%), Thalia Rockx op de 9e plaats en Daphne van Peperstraten (68,282%) op de 11e plaats, reden alle Oranje combinaties goed genoeg voor een startplaats in de kür (beste 18). Het kampioenschapsreglement stelt echter dat slechts drie combinaties per land in de kür mogen rijden morgen.

