EK U25: Nederlands team na eerste dag op brons

Julia Bouthoorn en Febe van Zwambagt hebben het Nederlandse Grand Prix U25-team na de eerste dag van het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu op de bronzen positie gezet. Duitsland staat na een goede proef van Helen Erbe en Carlos FRH (74,853%) en haar teamgenote Alina Schrader voorlopig op goud, Denemarken volgt op de zilveren positie.

Julia Bouthoorn zette als eerste Nederlandse starter een goede score van 70,971% neer met haar Voice-zoon Choice Finch. De score betekende voor de combinatie een persoonlijk record in de Intermédiaire II. Febe van Zwambagt deed er met Fernandell MS (v. For Compliment) een schep bovenop met 71,441%. Met die score neemt de ervaren amazone de vierde plaats in de individuele tussenstand in.

Morgen worden na het tweede gedeelte van de landenwedstrijd de medailles verdeeld. Voor Nederland komen morgen Thalia Rockx en Jessica Poelman aan de start.

Uitslag.