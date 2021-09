EK U25: Zilver voor Nederland, goud naar Duitsland

Het Nederlandse U25-team heeft op het Europees kampioenschap in Hagen de zilveren medaille verovert. Jessica Poelman stuurde Chocolate Cookie R.D.P. naar 73,706% en voor Jasmoen de Koeyer was er met Esperanza een score van 72,559%. Daarmee behield Nederland de tweede positie. Duitsland ging er - zoals verwacht - met het goud vandoor en het brons ging naar Zweden.

Jessica Poelman reed Johnson-zoon Chocolate Cookie R.D.P. vanmiddag als tweede starter de ring binnen en zette met 73,706% een goede score neer. Over die score ging alleen de Duitse Semmieke Rothenberger nog heen. Zij kwam met de door Veronique Roerink gefokte Flanell (Apache x Don Schufro) uit op 77,059%. Over beide dagen neemt Poelman individueel gezien de derde plaats in. Tweede staat Raphael Netz met Saskia van Es’ voormalige Grand Prix-paard Elastico (Johnson x Concorde).

Alle Nederlanders in top van het klassement

De Koeyer deed ook goede zaken en loodste Esperanza (Desperados FRH x Krack C) knap naar 72,559%. Daarmee verzekerde Nederland zich van het zilver. De score van De Koeyer is goed voor de vijfde plaats. Febe van Zwambagt en Devenda Dijkstra, die allebei op de eerste dag van de landenwedstrijd aan de start kwamen, eindigden op de achtste en elfde plaats.

Brons naar Zweden

Dat Duitsland het goud zou winnen mocht geen verrassing zijn, maar de strijd om het brons was tot op het laatste moment erg spannend. Denemarken stond lange tijd op de derde plaats (206,146%), maar dankzij de rit van Lina Dolk en Languedoc (Laomedon x Francisco I), die 71,882% opleverde, klom Zweden met een totaal van 207,264% naar het brons.

Bron: Horses.nl