EK U25-zilveren Sir Hohenstein naar Daniel Bachmann Andersen

Daniel Bachmann heeft sinds kort twee nieuwe paarden op stal. Het gaat om Piaff-Förderpreis-winnaar Sir Hohenstein (Sir Donnerhall I x Hohenstein) en Fassianos (For Romance I x St. Moritz). Beide paarden zijn in het bezit van Michele Widner del Pino en werden voorheen gereden door Bianca Nowag.

De twaalfjarige Sir Hohenstein begon zijn internationale carrière met Fidel Diaz Amor. Daarna nam Nowag de teugels van de Hannoveraan over. In 2019 debuteerde de combinatie in de U25 Grand Prix en werd datzelfde jaar nog opgenomen in het Duitse team dat aan start kwam op het Europees kampioenschap in San Giovanni. Daar wonnen ze teamgoud en individueel zilver in de kür. Datzelfde jaar wonnen ze de Piaff-Förderpreis in Stuttgart. Vorig jaar stapte Nowag met Sir Hohenstein over naar de senioren Grand Prix.

De voorheen in Hannover goedgekeurde premiehengst Fassianos werd na één dekseizoen geruind. Van 2019 tot juli dit jaar bracht Nowag hem op een aantal concoursen aan de start.

Bron: Eurodressage