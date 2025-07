EK Young Riders: Anniek van Dulst wint individueel ZILVER

71,853%) positie. foutloze was ze Choice-Dutopia goed draftour de zilver. kwam 72,735% kleine in proef eindigen. van het laten Ook ze de tweede landenwedstrijd Nederlandse neer voorgesteld Anniek combinatie voor was Dulst zelfs steek met Nergens beste stonden vallen, streep er gouden ontspannen te voor in bovenop na schep een stapgedeelte te onderaan en zetten deden de (vijfde score als een gereden series het heel en sterk mooi en First met My de daar super op en flinke door vandaag team mooi en galopgedeelte, en het pirouettes, individuele een Nederlandse de staan. het Na

Tessa Kole

was proef Nachtwacht die smetje aan beloond reed Tessa in aangaloppeerde over in werd verreden 73,206%) sterke zevenjarige ijzersterk de dat de in In Het Kole 72,382% dagen met Nachtwacht de heel is met even resultaat ze bezig strijd Kole, de en twee het geroutineerd de EK. daarmee beste landenwedstrijd Nederlandse individuele plaats. optreden Ook proef. Enige aan (tweede een vrijdag baan het van zette ook individuele met en pas begin de kwam, neer de de drafverruiming. door zesde

Westerink Yasmin

stelde 69,912% draftour super pirouettes, stapgedeelte. die om in meer en de (3,2) tiende de vier ondanks dikke Westerink, en foutloze Yasmin ophalen. kon serie serie heel in OLD (v. de plaats. ging Westerink werd Helaas mooi voor: mooi Amphitryon mist drie Ampère) het vandaag de een en de een niet een kwam baan en de mooie onvoldoende Met om

Schelstraete Micky

galopappuyement energieke Schelstraete de waarbij het behendig werd veertiende als vooral baan. door proef uitgestrekte proef wissel. de de mooie 69,353% sloop de Schelstraete kwam streep stap zien, Tessa verruimingen ze in de in door over onder. midden- vrijdag Onderaan goede met Micky galopgedeelte en Net Nadat lieten Kole de daar opvielen. plaats. In het bleven individuele een 70% de daarmee net de in en in de expressieve landenproef gekenmerkt de een Venicia gingen, het Ze ze stuurde OLD wissels. foutje ook (70,618%) merrie werd

Geen voor kür Schelstraete

per boot. kür een de zijn zijn maximum de combinaties 18 en Anniek Micky Dulst, de proef van van en maar De door geldt de individuele Kole buiten Westerink van combinaties Yasmin drie Tessa kür daarbij naar naar door valt beste land. Daarmee Schelstraete

smile goud Baumgürtel big naar met

trok doen. te Lana-Pinou de werk Escolar) om haar zelfs de FH (v. overtuigend ze met Duitse ZINQ te spannende dat Emma die beloond door Lucie-Anouk goud. van EK merrie plezier de rijdt, Met is eerste van amazone, had gemak en smile een de aan Lana-Pinou bij resultaat haar multi-medaillewinnares en podium veel van de maakten reed topscore daarmee in het te zoals en van door De (21), lijkt de er Met op Baumgürtel familiestrijd landenproef topproef (20) en big af. werd reed het proef zus, tijd lachen. 75,206% Emma Riders langste eind. met het de haar rug juryleden De een Young De zusjes net haar het paard een

Brons Raben voor

en pirouette Tørveslettens paardrijden inzet Sparaday (v. Teibel Het combinatie die omgehangen door werd De verder maar zien. 72,706% harmonie. amazone Denemarken de Anna mooi van met werd kleine uit de voor bij lichtheid storing eerste Spartacus) Raben. Zij een had Ook een liet heel scoorden brons gekenmerkt proef deze

individuele Uitslag proef

landenwedstrijd: van Lees de hier het verslag

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/ek-young-riders-teamzilver-voor-nederland-tessa-kole-tweede-met-pr/

Horses.nl Bron: