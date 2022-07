EK young riders: Brandy Bos scoort PR in individuele proef

Op het Europees kampioenschap in Hartpury reed vandaag de eerste helft van de deelnemers de individuele proef. Voor Nederland kwamen Brandy Bos en Jo-Anne Koch aan de start. Bos zette het beste resultaat neer. Met Florett W (v. Jazz) scoorde ze een nieuw persoonlijk record van 71,544% en staat daarmee op een voorlopige zesde plaats.

Voor Jo-Anne Koch met Darabel (v. Westpoint) verliep de proef niet zoals gehoopt. Het duo verloor kostbare punten in de dubbeltellende pirouettes, in de eerste sprong Darabel om en in de tweede viel de merrie bij de inzet uit galop. Verder hadden ze een fout bij de wissel na de uitgestrekte galop. Daardoor zakte de score naar 62,941% en daarmee een voorlopige 23-ste plek.

Helena Schmitz-Morkramer aan de leiding

Na deze eerste dag gaat Helena Schmitz-Morkramer aan de leiding. De Duitse amazone, die met DSP Lifestyle (v. Lord Fantastic) ook de beste was in de landenproef, reed vandaag 76,949% bijeen.

Junioren

Bij de junioren kwamen vandaag geen Nederlandse combinaties aan de start. Micky Schelstraete, Jill Bogers, Rowena Weggelaar en Lara van Nek rijden morgen de individuele proef.

Uitslag young riders

Uitslag junioren