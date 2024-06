EK young riders en U25 in 2026 naar Pilisjászfalu

De FEI heeft het Europees Kampioenschap young riders en Grand Prix U25 van 2026 toegewezen aan Unikoris Lovarda in Pilisjászfalu, Hongarije. Het is het voor de tiende keer in zes jaar tijd dat er een Europees jeugdkampioenschap wordt gehouden op de accommodatie van Arie Yom-Tov.

In 2020 werden de Europese Kampioenschappen voor pony’s, children, junioren, young riders en U25 in Pilisjászfalu gehouden. Vervolgens vond ook het EK children en U25 in 2022 daar plaats en vorig jaar het EK young riders en U25.

Bron: Eurodressage