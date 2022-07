EK young riders: Robin Heiden beste Nederlandse in landenwedstrijd

Na het eerste deel van de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap in Hartpury, waarin dinsdag Brandy Bos en Jo-Anne Koch in de ring verschenen, lag het Nederlandse young riders-team nog niet op medaillekoers. Daar konden vandaag Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski) en Shanna Baars met Farzana G (v. Ampère) helaas geen verandering in brengen. Het team van bondscoach Monique Peutz werd zesde in de landenwedstrijd.