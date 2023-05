Elegance maakt na anderhalf jaar afwezigheid rentree met Beatriz Ferrer-Salat

Na een wedstrijdpauze van achttien maanden in verband met een blessure, heeft Elegance (Negro x Monaco) met zijn amazone Beatriz Ferrer-Salat zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. De veertienjarige KWPN'er liep op een nationale wedstrijd in Barcelona naar 70,362% in de Grand Prix en 72,681% In de Grand Prix Spécial.

Elegance liep op de Olympische Spelen in Tokio in 2021 één van zijn beste wedstrijden. Met 77,532% werd hij individueel zeventiende in de kür op muziek. Vervolgens nam hij in september dat jaar deel aan de Europese kampioenschappen in Hagen. Bij zijn laatste internationale start in Madrid in november dat jaar zette hij met 79,220% een nieuw PR neer in de kür.

Bron: Dressprod/Horses.nl