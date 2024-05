Eline Anker met In Style naar zege bij Young Riders in Exloo

Eline Anker vormt pas sinds eind februari een combinatie met de elfjarige KWPN'er In Style (v. Eye Catcher) en dit wierp vanmiddag zijn vruchten af bij de Young Riders in Exloo. Anker trok in de teamproef de overwinning naar zich toe met het fokproduct van Joop van Uytert. Met een score van 68,823% liet ze Ava Krause achter zich. De verzamelde stap gevolgd door de halve pirouette naar links verliep nog niet vlekkeloos. Ook de halve pirouette naar rechts in stap leverde nog onvoldoendes op. In de draf- en de galoponderdelen verzamelde ze meerdere zevens en achten. Voor Anker is Exloo pas de tweede internationale wedstrijd bij de Young Riders met In Style, die bezig is aan haar laatste periode in deze klasse.