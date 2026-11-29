en Hendrikx kür uit 74,500%. 75,750%. een Suraya kwam met Anker voor won de kwam uit werd (v. Heuseveldt met score de Benicio). op gemiddelde derde 74,917% op België Hendrikx van Benicia

in Vier 5 top Nederlanders

vijf vier de Nederlands: plaats Milli Milennium). en plaatsen met muziek Jr). in Ook Martinez vierde Barnett was vijfde deze De kür Toto internationale voor in waren en wedstrijd deze Kimberly Pap op werd (v. (v. Glock’s Brian

Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/sandy-brammer-langeberg-en-sofie-van-rooij-winnen-op-slotdag-cdi-kronenberg/