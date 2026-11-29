Eline Anker heeft met de achtjarige, Deens gefokte Sans Souci’s Vitus (v. Vitalis) de Inter I kür op muziek gewonnen. Eerder dit weekend werd het duo al tweede in de PSG en ook eerste in het Inter I. Tweede in de kür was Christel Heuseveldt met de eveneens achtjarige No Secret SW (v. Secret), die gefokt werd door Stal Willig.
en Hendrikx kür uit 74,500%. 75,750%. een Suraya kwam met Anker voor won de kwam uit werd (v. Heuseveldt met score de Benicio). op gemiddelde derde 74,917% op België Hendrikx van Benicia
in Vier 5 top Nederlanders
vijf vier de Nederlands: plaats Milli Milennium). en plaatsen met muziek Jr). in Ook Martinez vierde Barnett was vijfde deze De kür Toto internationale voor in waren en wedstrijd deze Kimberly Pap op werd (v. (v. Glock’s Brian
Uitslag
Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/sandy-brammer-langeberg-en-sofie-van-rooij-winnen-op-slotdag-cdi-kronenberg/
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