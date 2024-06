Elvive (15) met pensioen, geen Olympische Spelen voor Lyndal Oatley

Lyndal Oatley heeft het pensioen van haar internationale Grand Prix-paard Elvive (Tuschinski x Don Schufro) aangekondigd. De vijftienjarige merrie heeft op CDI Lier in maart dit jaar vlak voor haar start in de Grand Prix Spécial een blessure opgelopen. Een terugkeer in de sport zit er niet in.

“Elvive won haar eerste nationale Grand Prix met een score van meer dan 76%. Ellie heeft dit succes voortgezet met meerdere overwinningen en hoge plaatsingen op internationale wedstrijden. Elvive wist zich tijdens de coronaperiode zelfs te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio, maar als kersverse moeder en met twee ouders in het Olympisch team, vond het risico voor onze dochter te groot. Dus heb ik toen besloten om thuis te blijven.”

Fokmerrie

“Ik zat vorig jaar na haar koliekoperatie naast haar en hoopte zo dat ze het zou overleven. Als de vechter die ze is overleefde ze het niet alleen, ze maakte ook nog haar rentree in de internationale sport en won meerdere prijzen. Ellie heeft mijn hart en dromen veroverd, vanaf het eerste moment. Nu gaat ze een toekomst als fokmerrie tegemoet”, aldus Oatley.

Parijs komt te vroeg voor Dante’s Herzchen

Oatley heeft inmiddels de Dante Weltino-dochter Dante’s Herzchen als opvolger voor Elvive, maar voor de pas tienjarige merrie komt Parijs nog te vroeg. “Deze getalenteerde merrie heeft een geweldige toekomst in het vooruitzicht en ik wil haar de tijd geven om zich te ontwikkelen en volwassen te worden.”

Roerink

Elvive is gefokt door Veronique Roerink. Roerink en Elvive wonnen in 2015 brons in de Subli Cup-finale. In 2017 werd ze aan Lyndal Oatley verkocht. De merrie is een halfzus van Semmieke Rothenbergers internationale Grand Prix-paard Flanell.

Bron: Horses.nl/Lyndal Oatley