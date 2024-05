Emile Faurie bovenaan in Grand Prix kür Windsor

Op zijn eerste internationale wedstrijd van dit jaar heeft Emile Faurie een sterkte rentree gemaakt. Woensdag reed hij Bellevue (Bordeaux x Brentano II) in de Grand Prix van de Royal Windsor Horse Show naar de tweede plaats. Vandaag in de kür was de Britse ruiter met zijn Bordeaux-dochter de beste in de kür. Hierin bleven ze met een PR van 76,280% de concurrentie voor.

Emile Faurie en Bellevue toonden een steady kür waarbij de juryleden louter 7-ens, 7,5-en en 8-en gaven voor de technische onderdelen. Op de cijferlijst staat één 9: die gaf jurylid Stephen Clarke voor de muziek. Bellevue liep haar laatste kür vorig jaar september op de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart. Toen verscheen er 74,320%. Hun persoonlijk record stond op 76,130% (behaald in december 2022 op de Wereldbekerwedstrijd in Londen) en daar gingen ze vandaag dus overheen.

Lewis en Chew

Lewis Carrier en Diego V (Spielberg TN x Welt Hit II) werden woensdag in de Grand Prix tweede, vandaag in de kür klom het duo met 75,165% op naar de tweede plaats. Ook Caroline Chew verbeterde haar plaatsing ten opzichte van de Grand Prix. Met voormalig Blue Hors-hengst Blue Hors Zatchmo (Blue Hors Zack x Donnerhall) reed de amazone naar de derde plaats met 74,995%.

Uitslag

Bron: Horses.nl