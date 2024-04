Emilio mist afscheid op Wereldbekerfinale, Werth neemt DSP Quantaz mee

Isabell Werth heeft op social media te kennen gegeven dat Emilio (v. Ehrenpreis NRW) niet deel kan nemen aan de FEI Wereldbekerfinale in Riyadh. De achttienjarige Westfaler-ruin zou daar, na een lange en succesvolle carrière, afscheid nemen van het publiek. Een periostitis (botvliesontsteking) staat deelname echter in de weg. Werth kwalificeerde zich ook met DSP Quantaz (v. Quaterback) voor de finale, dus kan alsnog naar Saudie-Arabië afreizen.

“Zoals altijd, gaan onze paarden voor. Helaas heeft Emilio door een trauma een periositis opgelopen. Om die reden is hij niet in staat om deel te nemen aan de Wereldbekerfinale in Riyadh. Heel erg jammer. In plaats daarvan zal ik met Quantaz deelnemen. Hij is in heel goede vorm en ik hoop dat we onze vorm daar kunnen bewijzen”, aldus Werth.

Bron: Horses.nl/Instagram