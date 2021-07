Emma Kanerva naar zege in GP Herzlake

Emma Kanerva pakte zojuist de winst in de CDI3* Grand Prix in Herzlake. De Finse amazone reed de ring binnen met de tienjarige vos Greek Air (v. Gribaldi). De combinatie ontving de winnende score van 74,130%. Bij vier van de vijf juryleden kwam ze uit winnaar uit de bus. Susanne Baarup gaf haar de hoogste score van 75,217%. In 2018 nam de toen zevenjarige Greek Air met Kanerva deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo.

Daniel Bachmann Andersen eindigde op de tweede plaats met de negenjarige Deens gefokte Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic). De proef van het duo werd beoordeeld met 73,043%. Monique Peutz zag hem als winnaar met een score van 74,674%. In juni reed hij met de hengst in de Grand Prix en Grand Prix Spécial naar de derde plaats.

Waldmann derde

Lena Waldmann mocht zich als derde opstellen met de twaalfjarige Oldenburger Fiderdance (v. Fidertanz). De Duitse amazone kreeg voor haar proef 71,804%.

Gottmer beste Nederlander

Nars Gottmer was de beste Nederlander in de Grand Prix. In het zadel van de elfjarige KWPN’er Figaro (v. Apache) eindigde hij op een gedeelde achtste plaats. Gottmer kreeg van de jury met het fokproduct van P. Selten 69,304%.

Bron: Horses.nl