Emmelie kiest voor Desperado in Nations Cup Geesteren

Bondscoach Alex van Silfhout selecteerde Emmelie Scholtens met haar beide Grand Prix-hengsten voor de FEI Nations Cup etappe in Geesteren. Er moest dus nog gekozen worden:Apache (v. UB 40) of Desperado (v. Vivaldi). De keuze is gevallen op Desperado voor de CDIO5* landenwedstrijd en Apache voor de CDI3*.

Geesteren is de tweede en laatste (officiële) observatiewedstrijd van Van Silfhout voor het Europese Kampioenschap in Rotterdam. Scholtens maakt een grote kans om in het team te komen en heeft twee Grand Prix-paarden die tegenwoordig dicht bij elkaar komen qua niveau. Op de eerste observatiewedstrijd (NK Dressuur Grand Prix) werd Scholtens met Apache 3e (74,87%) en Desperado (74,109%) en in mei liep Desperado naar 81,585% in de kür (CDIO Compiegne). Een percentage waar Apache nog nooit aan kwam.

Bron: Horses.nl