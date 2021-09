Emmelie Scholtens en Desperado maken rentree

Door een lichte blessure kon Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) met Emmelie Scholtens niet deelnemen aan de observaties voor de Olympische Spelen in Tokio. Inmiddels is de 13-jarige KWPN-hengst weer op de rit en zijn rentree staat gepland. Dat wordt deze week in de viersterren Grand Prix op CHIO Aken.

De laatste keer dat Scholtens met Desperado in de ring verscheen was afgelopen februari op de K&U-wedstrijd in Utrecht. Toen noteerde het duo in de Grand Prix de topscore van 77,029%. Dat was niet veel minder dan het persoonlijk record van 77,869% op Jumping Amsterdam van 2020.

Ook Indian Rock naar Aken

Naast Desperado neemt Scholtens ook Indian Rock (Apache x Vivaldi) mee naar Aken. De achtjarige KWPN-hengst maakte afgelopen mei op CDI Exloo zijn internationale Lichte Tour-debuut en won toen zowel de Prix St. Georges (73,922%) als de Intermédiaire I (76,961%).

Bron: Horsrs.nl