Emmelie Scholtens en Desperado winnen ook GP kür: ‘Dit is echt het liefste paard’

Nadat Emmelie Scholtens en Desperado (Vivaldi x Havidoff) op het toneel van het WK Jonge Dressuurpaarden woensdag de 3* Grand Prix wonnen, hebben ze dat succes vrijdag voorgezet in kür. Hierin reed Scholtens de hengst naar 76,55% en daarmee hun tweede overwinning in Ermelo.

“Het gevoel was eigenlijk weer hetzelfde als woensdag”, vertelt Emmelie Scholtens. “Ik vind de kür van Indian Rock met die Formule 1 muziek zo tof maar ik merkte dat Desperado af en toe wel even moest wennen maar dat maakt eigenlijk niet uit want het was vooral heel leuk”, vervolgt ze lachend.

Liefste paard

Meteen na de proef is de 16-jarige KWPN-hengst alweer helemaal de rust zelve en dat is volgens Scholtens toch wel een van zijn sterke punten. “Dit is echt het liefste paard van Nederland, misschien zelfs de wereld.”

Fry tweede

Op een tweede plek eindigde Charlotte Fry met de schimmelruin Especial (Everdale x Vivaldi) met een score van 75,68%. Hiermee deed de Britse amazone er een flinke schep bovenop na haar tiende plek in de Grand Prix. Het podium werd compleet gemaakt door de Franse amazone Camille Judet Cheret met Herelja Higgins (Johnson x I.P.S. Gribaldi). Zij reden naar 75,45%.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Ermeloyh