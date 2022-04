Emmelie Scholtens en Indian Rock winnen internationaal GP-debuut

Eerder deze maand maakte Emmelie Scholtens met de KWPN-hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi) een veelbelovend debuut in de nationale Grand Prix. Toen kregen ze de fraaie score van 74,601%. Bij hun eerste optreden in de internationale Grand Prix vandaag in Kronenberg was er opnieuw dik 74%. Met de score van 74,369% sloten ze het CDI-debuut in de koningsklasse winnend af.