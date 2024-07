Emmelie Scholtens: ‘Ik hoop wel in de finale te komen’

De van oorsprong Groningse Emmelie Scholtens komt aan het woord in een interview met RTV Noord. Daarin vertelt de amazone over haar verwachtingen voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de vraag of ze voor de medailles kan gaan, antwoordde ze: "Ik weet niet zo goed met welke verwachtingen ik die kant op ga, maar ik ga niet voor de medailles. Dat gaat niet gebeuren", vertelt ze.

“Ik hoop wel in de finale te komen, dat zijn de beste achttien. Die rijden de kür op muziek. Ik vind dat ik daarbij moet komen”, vertelt de nuchtere Scholtens in het interview. Over de landenwedstrijd vervolgt ze: “We hebben misschien een kans op brons als we het beste in onszelf naar boven halen. Het blijft een jurysport: je hebt wel een keer dat het mee- of tegenvalt. We gaan het zien.”

Wel en niet bijzonder

“De Spelen zijn aan de ene kant bijzonder, aan de andere kant ook helemaal niet. Je moet gewoon zorgen dat je alles bij je hebt voor jezelf en voor het paard. De voorbereiding, qua training, is hetzelfde als bij andere wedstrijden. Dat paard weet natuurlijk niet beter dat-ie gewoon naar een wedstrijd toegaat”, aldus Scholtens.

Bron: RTV Noord