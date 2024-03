Emmelie Scholtens: ‘Ik houd me vast aan wat ik zelf mooi vind’

In de Wereldbekerwedstrijd op the Dutch Masters werd Emmelie Scholtens met Indian Rock twee keer derde met 73,652% in de Grand Prix en 82,095% in de Kür. “Indian Rock ging eigenlijk heel goed en heeft echt de opwaartse lijn te pakken. Ik geniet elke keer van dit paard, hij geeft zo’n heerlijk gevoel."

Scholtens krijgt lovende kritieken over het mooie beeld en haar nauwelijks zichtbare hulpen, maar ziet dat in de beoordeling niet altijd terug. “Ik heb geen kritiek op de jury, maar soms spreken ze zichzelf tegen en vraag ik me af wat ze willen zien. Aan de ene kant zeggen ze lichtheid en de neus voor de loodlijn, maar bij sommigen ontbreekt dat beeld en zijn de hulpen wel heel erg duidelijk te zien. Ik houd me vast aan wat ik zelf mooi vind en haal daar voldoening uit. Uiteindelijk hoop ik dat het qua punten beter wordt, maar dat is het lastige aan onze sport”, zegt Scholtens.

In de Paardenkrant van deze week vertelt de amazone onder andere over haar plannen voor dit seizoen, maar ook over de kritiek op de dressuursport. De Paardenkrant is digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.