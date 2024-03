Emmelie Scholtens in top tien FEI Wereldranglijst

Emmelie Scholtens is na winst op de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster de top tien van de FEI Wereldranglijst binnengedrongen. De amazone is van de dertiende naar de tiende plaats opgeklommen. Marlies van Baalen neemt de veertiende plaats in en Thamar Zweistra volgt op zestien.

Op de ranglijst voor atleten is de leiding nog altijd in handen van regerend Olympisch- en Europees kampioene Jessica von Bredow-Werndl. De top drie wordt compleet gemaakt door Charlotte Fry en Isabell Werth. De nummer drie van afgelopen maand, Charlotte Dujardin, moet nu genoegen nemen met de vijfde positie, net achter Nanna Skodborg Merrald.

Paarden

Op de ranglijst voor paarden gaat Von Bredow-Werndls TSF Dalera BB (v. Easy Game) aan de leiding, gevolgd door Emilio (v. Ehrenpreis NRW) van Isabell Werth en Touchdown (v. Quaterback) van Patrik Kittel. Charlotte Fry’s Everdale (v. Lord Leatherdale) neemt de vierde positie in en is daarmee de hoogst geplaatste KWPN’er. Scholtens’ Indian Rock (v. Apache) is met zijn zevende plaats het beste Nederlandse paard, Habibi DVB (v. Don Schufro) van Van Baalen staat tiende. Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) neemt plaats twaalf in.

Ranking atleten.

Ranking paarden.

Bron: Horses.nl