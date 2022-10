Emmelie Scholtens maakt rentree met Desperado

Na haar zwangerschapspauze maakte Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) afgelopen mei op het NK Dressuur een fantastische rentree in de ring. Het duo won de Grand Prix en leek op weg naar de titel, maar helaas moest Scholtens de hengst vlak voor de kür terugtrekken. Nu staat de rentree gepland.

Desperado had op het NK te kampen met een dik been en werd daarom teruggetrokken worden voor de kürfinale. Vervolgens werd hij ook teruggetrokken voor CDI Exloo. Die wedstrijd gold als de tweede observatie voor het Wereldkampioenschap in Herning, “Ik wil geen risico nemen met hem. Na het NK moest hij even rustig aan doen en Exloo komt een beetje te snel”, vertelde Emmelie Scholtens destijds aan Horses.nl.

Wereldbekerkwalificatie

Na het NK Dressuur verscheen Desperado niet meer in de ring en miste zo het WK in Herning. Daar nam Scholtens deel met de jonge hengst Indian Rock (Apache x Vivaldi). Nu kan Scholtens weer beschikken over Desperado. Zij hebben een startplek gekregen voor de Wereldbekerkwalificatie in het Deense Aarhus, van 20 tot en met 23 oktober.

Bron: Horses.nl