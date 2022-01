Emmelie Scholtens met dispensatie in B-kader

De oplettende lezer van Horses.nl kon vraagtekens zetten bij de plaats van Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P (v. Vivaldi) in het dressuur B-kader bij de senioren. Scholtens komt namelijk niet aan de nieuwe eisen van drie B-kaderscores van 72% op CDI's in de afgelopen negen maanden. De KNHS laat aan Horses weten dat Scholtens dispensatie heeft vanwege haar zwangerschap.

Scholtens, inmiddels hoogzwanger (deze maand uitgeteld), heeft van de KNHS dispensatie gekregen en maakt om die reden deel uit van het B-kader. “Haar goede prestaties in aanloop naar de Spelen en voor de blessure van Desparado en vervolgens haar sterke terugkeer tijdens Aken heeft geleid tot dit besluit.”

Scholtens startte Desperado vorig jaar twee keer. In Utrecht op de K&U-wedstrijd (77,029% Grand Prix) en op CHIO Aken (73,783% in de Grand Prix en 83,11% in de kür).

