Emmelie Scholtens sluit debuut Indian Rock af met kürwinst: 76,64%

Emmelie Scholtens was met haar Indian Rock een maatje te groot voor de andere deelnemers in de Kür op muziek op Equestrian Centre de Peelbergen. Hun internationale debuut en allereerste kür op muziek wisten zij met een score van 76,40% winnend af te sluiten.

8 deelnemers namen deel aan deze rubriek waarvan het podium geheel Oranje kleurde. Nummer 2 werd Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian met een score van 75.36%. Deze 12 jarige zoon van Jazz en volle broer van Parzival, liet een mooie kür noteren waarmee Adelinde lange tijd aan de leiding ging. Bijzonder was dat Emmelie voor de kür muziek gekozen had voor de oude kür van Apache terwijl Adelinde haar Fleau de Baian op de kür muziek van Parzival reed. Plaats nummer drie was voor Remy Bastings met zijn Eqador. Hij reed naar een score van 75,15%.

