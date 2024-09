Emmelie Scholtens over GP-winst met Desperado: ‘Ik wil graag plezier met hem hebben’

Emmelie Scholtens en Desperado (Vivaldi x Havidoff) wonnen eerder vandaag op het toneel van het WK Jonge Dressuurpaarden de CDI3* Grand Prix. De KWPN-goedgekeurde hengst liep naar een score van 71,80% en verwees zijn halfbroer Vainqueur (Vivaldi x Rubioso N) onder Dorothee Schneider naar de tweede plaats. Met de Dream Boy-zoon Holiday en amazone Gerdine Maree op de derde plaats, werd het een echt 'Vivaldi-feestje'.

“Desperado vond het helemaal leuk dat hij weer mee mocht en is momenteel hartstikke fit en vrolijk en dat is voor mij het belangrijkste. We hebben al zoveel mooie resultaten behaald dat ik nu gewoon graag plezier met hem willen hebben dat lukte vandaag heel erg goed”, vertelt Emmelie Scholtens.

Mooier dan de winst

Ondanks de fijne samenwerking met haar paard blijft de Olympische amazone ambitieus als ze eenmaal de ring in moet. “Ik ben altijd fanatiek en ga echt niet op wedstrijd als het niet goed genoeg is. Ik ben tevreden met onze proef, maar het feit dat Desperado vandaag met zijn oortjes naar voren de baan door ging was voor mij eigenlijk nog mooier dan de winst.” De combinatie komt vrijdagmiddag weer in actie in de Grand Prix Kür.

