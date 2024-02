Emmelie Scholtens overweegt WB-finale in Riyad: ‘Het moet niet teveel worden’

Emmelie Scholtens is super in vorm met de hengst Indian Rock (v. Apache). Onlangs won het duo met een persoonlijk record van 81,565% de Wereldbeker kür in Neumünster. Scholtens versloeg daar de huidige leider in de tussenstand, de Zweed Patrik Kittel, en staat nu op een gedeelde tiende plek in de tussenstand. Dat betekent voor Scholtens, met nog één kwalificatie te gaan, een reële kans op een plek in de finale die in Riyad (Saoedi-Arabië) wordt verreden.

Emmelie Scholtens had hier niet echt rekening mee gehouden, haar blik was gericht op de Olympische Spelen. “Ik moet nu een afweging gaan maken. Ik twijfel nog want het is toch een hele gebeurtenis zo’n finale en ik wil na The Dutch Masters met de bondscoach en eigenaren (Ad Valk en Black Horses BV, red.) overleggen of het verstandig is om mijn planning om te gooien. Het moet niet teveel voor Indian Rock worden.”

Blindelings vertrouwen

Indian Rock is in meerdere opzichten speciaal voor Scholtens. “Ik rijd hem al sinds hij drie jaar oud was en hij is een afstammeling van Apache die ik ook gereden heb. Ze lijken op elkaar.” In 2019 startte ze Apache (v. UB 40) nog in de Wereldbekerfinale in Gothenburg. “Indian Rock heeft daarnaast een geweldig karakter en heeft ontzettend veel talent. Hij kan soms wat onder de indruk zijn van zo’n grote hal en het publiek, maar hij vertrouwt mij blindelings en als ik zeg dat het goed is, is het voor hem ook goed. Hij is ontzettend lief en gedraagt zich absoluut niet als een hengst. Hij is makkelijk te rijden en doet alles voor me.”

Eerste Wereldbekerwedstrijden

Scholtens kwam ook in 2018 en 2019 aan de start bij The Dutch Masters. In 2018 startte zij met Apache in de Wereldbeker en werd toen vijfde, net als in 2019 met Desperado (v. Vivaldi). De amazone komt graag naar ’s-Hertogenbosch: “Het is zo’n prachtige wedstrijd en top georganiseerd voor de ruiters, paarden en bezoekers. Ik heb er hele goede herinneringen aan, zeker met Apache. Dat waren toen mijn eerste Wereldbekerwedstrijden.”

Bron: The Dutch Masters