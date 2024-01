Endel Ots over nieuwe aanwinst Bohemian: ‘Druk? Ik leg mezelf altijd druk op’

Op de Amerikaanse website Chronofhorse.com vertelt de Amerikaanse dressuurruiter Endel Ots over zijn nieuwe aanwinst, Catherine Dufours Olympische crack Bohemian. Het was slechts één van de aankopen waarmee top-sponsor Heidi Humphries de Amerikaanse dressuursport concurrerender wil maken. Maar het was wel de meest spectaculaire transfer. Ots: ''Of ik druk voel? Niet zozeer. Ik leg mezelf altijd veel druk op.''

Endel Ots vertelt dat hij voor Heidie Humphries al langere tijd op zoek was naar een goed paard, maar dat het steeds niet lukte. ”Ik was net weer terug uit Europa toen het artikel over de veiling van Bohemian op Eurodressage.com kwam. Ik kreeg een berichtje van Heidi: ”Hé, wil je op deze gaan zitten?” Ik zei: ”Absoluut, 100 procent.” Ots sprong de volgende dag op het vliegtuig, probeerde Bohemian uit, liet hem keuren en nam hem mee naar Florida.

‘Visie om iets toe te voegen aan Amerikaanse dressuursport’

”Heidi is echt geweldig voor de sport om een aantal ruiters te sponsoren en veel paardentalent hier te krijgen”, aldus Ots. ”Ze heeft net een hengst gekocht voor Christian Simonson (Fleau de Baian, red.) en heeft er twee voor Adrienne Lyle aangeschaft (Lars van de Hoenderheide en Helix, red.). Ze is een voorraadje aan het aanleggen. Ze heeft de visie om iets toe te voegen aan de Amerikaanse dressuursport.”

King’s Pleasure

”Toen ik Heidi ontmoette, had ik het gevoel dat we iets samen zouden gaan doen. Ik heb in de loop der jaren contact gehouden en we spraken elkaar hier en daar. Toen besloot ze King’s Pleasure voor me te kopen (de Oldenburgs-goedgekeurde Dark Pleasure-zoon, red.).”

Grootheid

Over zijn eerste ervaringen met Bohemian zegt Endel Ots: ”Ik was heel benieuwd hoe hij zou voelen. Hij is echt een grootheid. Bohemian doet enorm zijn best. Alles gaat heel erg makkelijk. Bohemian heeft al veel gedaan, dus het gaat niet zozeer om het trainen van een heleboel dingen, maar meer om het uitzoeken van een partnerschap en kijken waar hij hulp nodig heeft met verschillende dingen en waar hij het gelukkigst mee is.”

Geen verwachtingen

Echt druk voelt Ots niet, nu hij dat beroemde paard met een score van boven de 90 procent in de kür op stal heeft staan. ”Ik heb gewoon heel veel zin om het seizoen te beginnen. Druk, niet zozeer. Ik leg mezelf altijd veel druk op, maar Heidi is heel positief en wil gewoon een positieve omgeving en echt geen verwachtingen. We hebben een aantal privédoelen en verschillende gevoelens over bepaalde dingen die we meer voor onszelf houden. Zodat niemand zich onder druk gezet voelt, zodat we het juiste doen op het juiste moment en dat we niet een soort ego najagen of ons onder druk gezet voelen om een bepaald ding te doen. We voelen gewoon wat goed voelt voor het paard en hopen dat de komende seizoenen tot zijn beste behoren.”

Bron: Chronofhorse/Horses.nl