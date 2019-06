Brits jurylid geeft Dujardin met Erlentanz 88,5% in kür

Charlotte Dujardin won op CDI Bolesworth alles wat er te winnen viel op de CDI3* wedstrijd: de Grand Prix met Mount St. John Freestyle (80,348%), de Spécial met dezelfde merrie (82,979%) en de kür met haar nieuwe troef Erlentanz (84,1%). Een nadere blik op de uitslagen leert dat het Britse jurylid Jo Graham voor de derde internationale kür van het duo een score richting de 90% in gedachten had. Zij beoordeelde de kür met 88,5%.

In de internationale dressuurscene leverde die beoordeling door Graham scheve gezichten op. Het feit dat de FEI-ranking een rol gaat spelen voor de groepenindeling op de Olympische Spelen in Tokyo speelt daarbij ook een rol. Met dergelijke scores kan een combinatie snel klimmen op de ranking en zo dus straks in een ‘betere’ groep terecht komen.

Scores van 80,875% tot 88,5%

De kür van Dujardin en Erlentanz werd in Bolesworth uiteenlopend beoordeeld: de Deen Leif Tornblad gaf 80,875% (77,75% technisch/84% artistiek), de Duitser Peter Holler 81,875% (77,75% technisch/86% artistiek), de Belg Jacques van Daele 82,875% (80,75% technisch/85,5% artistiek) en de twee Britse juryleden steken er bovenuit met 86,375% en 88,5%. Peter Storr gaf 84,75% technisch en 88% artistiek en Jo Graham vond de proef technisch 84% waard en artistiek 93%.

Kleine afwijking

Ook in de andere rubrieken op Bolesworth valt het op dat de beoordeling van de Britse juryleden bij Britse ruiters meerdere keren licht naar boven afwijkt. Eerder werden Britse topdressuurruiters al eens bekritiseerd dat zij maar relatief weinig op internationale wedstrijden buiten Groot-Britannië verschijnen. Zo liep Valegro in 2015 maar vier wedstrijden en in 2016 – buiten Rio de Janeiro – maar één keer.

Bron: Horses.nl