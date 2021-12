Enige nog overgebleven CDI in januari geannuleerd

Voor de dressuurruiters was CHI Basel (13 tot en met 16 januari) na de afgelasting van Jumping Amsterdam en later CDI Exloo het enige nog overgebleven internationale concours in januari. Het evenement, waar ook meerdere internationale springrubrieken op het programma stonden, is nu geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.

Recent bracht de organisatie van Jumping Amsterdam het trieste nieuws dat het geliefde evenement ook in 2022 niet plaats kan vinden. Hippisch Centrum Exloo zette vervolgens alles op alles om in dat gat toch nog een CDI te organiseren, maar daar ging in verband met te veel afwijzende meningen ook een streep doorheen.

Alleen CHI Basel bleef nog over. Op de deelnemerslijst stonden onder andere Jessica von Bredow-Werndl en haar broer Benjamin, Isabell Werth, Dorothee Schneider, Morgan Barbançon, Victoria Max-Theurer en voor Nederland Tommie Visser.

Bron: Eurodressage/Horses.nl