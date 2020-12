De Nederlandse dressuuramazone Thamar Zweistra maakte gisteren op Facebook bekend dat ze haar 11-jarige KWPN'er Erina (v. Jazz) heeft verkocht naar Korea. Zweistra bracht het fokproduct van Willie Wijnen uit op het hoogste niveau.

De combinatie was internationaal erg succesvol en behaalde in augustus nog een derde plaats in de Grand Prix Special in Budapest. Erina is een dochter van de hengst Jazz, die zelf ook op Grand Prix-niveau presteerde.

Bron: Horses.nl/Facebook