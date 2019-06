Escolar en Hubertus Schmidt in Olympisch kader

Na zijn goede prestaties op de Duitse kampioenschappen in Balve is de populaire dekhengst Escolar (v. Estobar NRW) per heden opgenomen in het Duitse Olympische kader. Met Hubertus Schmidt in het zadel werd Escolar in de Grand Prix zesde (76,68%), in de Spécial zesde (77,059%) en in de kür vijfde (79,75%). Internationaal liep hij ook al dergelijke percentages, zo was er vorige maand in München dik 77% in de Grand Prix.