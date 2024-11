Esmae Niessen bovenaan bij pony’s in Compiègne

Esmae Niessen schreef vanmiddag de teamproef in Compiègne op haar naam bij de pony's. Ze was naar Frankrijk afgereisd met de tienjarige Duits gefokte Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle). Niessen reed de pony naar de winnende score van 73,286% en liet 27 combinaties achter zich. De jury was niet unaniem over de koppositie. Frederico Pinteus plaatste haar als vierde. Begin februari was het paar nog succesvol op de Limburgse kampioenschappen. Met Do It My Way werd ze kampioen in het Z2.