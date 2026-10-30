Esmae Niessen en Tooske Twint derde bij jeugd in Opglabbeek

Eline Korving
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Esmae Niessen en Tooske Twint derde bij jeugd in Opglabbeek featured image
Esmae Niessen met Florado M. Foto: still CMH
Door Eline Korving

Esmae Niessen en Tooske Twint deden vanmorgen goede zaken bij de jeugd in Opglabbeek. Niessen werd derde in de individuele proef bij de junioren en Twint behaalde dezelfde klassering bij de children.


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