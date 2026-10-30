Esmae Niessen en Tooske Twint derde bij jeugd in Opglabbeek

Esmae Niessen en Tooske Twint deden vanmorgen goede zaken bij de jeugd in Opglabbeek. Niessen werd derde in de individuele proef bij de junioren en Twint behaalde dezelfde klassering bij de children.
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junioren Bekijk de van hier uitslag de
de uitslag Bekijk hier van de children
Horses.nl Bron:
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